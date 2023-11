Kryminalny thriller "Grzechy sąsiadów" od grudnia w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Grzechy sąsiadów" to historia o niebezpiecznych, pełnych tajemnic i namiętności relacjach sąsiedzkich jest adaptacją bestsellerowej powieści holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort "Nieuwe Buren".

• Premiera serialu w grudniu w Polsat Box GO

Młode małżeństwo, Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski), próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach - Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Choć sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, ich więzi zacieśniają się, a znajomość zaczyna zmierzać w niebezpiecznym kierunku."Grzechy sąsiadów" to wybuchowa mieszanka gatunkowa - oprócz głównych wątków kryminalnych i intrygi, są tu elementy obyczajowe i romansu. Historia o wierności, pożądaniu, namiętności i szukaniu siebie - w parze i poza nią. Serial porusza też kontrowersyjne tematy, dotyczące stylu życia, wartości i relacji.Oprócz motywów sąsiedztwa i rozwijającej się więzi Judyty, Szczepana, Ewy i Piotra, ważną rolę odegra też trzecie, z pozoru zgodne małżeństwo - Liliana i Kacper (Jowita Budnik, Mirosław Baka). Mur i niechęć, jakie pojawiły się między tymi małżonkami nieodwracalnie wpłyną na los innych mieszkańców osiedla. W "Grzechach sąsiadów" tabu i granice są przekraczane, co nie może pozostać bez konsekwencji.Reżyserem serialu jest Borys Lankosz ("Rewers", "Ziarno prawdy", "Ciemno, prawie noc"). W obsadzie znani i utalentowani polscy aktorzy m.in. Marianna Zydek, Marta Żmuda Trzebiatowska, Jowita Budnik, Dorota Segda, Sebastian Fabijański, Michał Żurawski, Mirosław Baka, Adam Ferency, Paweł Małaszyński. Serial na zlecenie Telewizji Polsat wyprodukował Polot Media."Grzechy sąsiadów" od 15 grudnia 2023 roku będzie można oglądać wyłącznie w pakiecie Polsat Box Go Premium w serwisie Polsat Box Go.