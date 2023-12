Motowizja w ofercie Polsat Box i Polsat Box GO

Łukasz Szewczyk

• W grudniu do oferty programowej telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej z dekoderem Polsat Box oraz serwisu streamingowego Polsat Box Go dołączyła Motowizja

• Kanał stworzony przez miłośników motosportów dla sympatyków i pasjonatów motoryzacji.

Motowizja to kanał dla pasjonatów motoryzacji. W ofercie stacja ma ponad 10 produkcji polskich oraz ponad 30 wyselekcjonowanych europejskich i amerykańskich formatów. Motowizja przez 24 godziny na dobę daje pełen obraz świata motoryzacji. Kanał prezentuje spojrzenie na technologię, ekologię oraz nowości świata motoryzacji, a także spotkania z legendami i klasykami. Stacja oferuje polskie programy, zarówno dla wielbicieli czterech, jak i dwóch kółek . Motowizja to także sportowe emocje: jedyne w polskiej telewizji transmisje z wyścigów serii NSCAR Sprint Cup, DTM, ADAC GT Masters.W Polsat Box kanał dostępny jest w pakiecie L zarówno dla użytkowników telewizji satelitarnej, jak i kablowej IPTV. Telewizja internetowa z dekoderem zapewnia go wraz z pakietem Bogatym. Widzowie znajdą go na pozycji 308 w dekoderze. Do 7 stycznia 2024 r. wszyscy abonenci mogą oglądać Motowizję bez dodatkowych opłat w ramach świątecznej promocji "otwarte okno". Z nowego kanału abonenci Polsat Box mogą korzystać także mobilnie w aplikacji Polsat Box Go, zgodnie z zakresem posiadanych przez siebie pakietów.W Polsat Box Go nowy kanał można znaleźć w pakiecie Sport,. Ponadto do oferty pakietu dołączyło kilkadziesiąt tytułów z anteny stacji w formule VOD, np. WRC 2023, Zientarowe Motolove, Motojazda - Garaż Motowizji, Kultowe rajdowe, Motoikony.