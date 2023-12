Michał Piasecki zastępcą redaktora naczelnego dziennika "Fakt"

Łukasz Szewczyk

Michał Piasecki / Fot. Ringier Axel Springer Polska

Bez zamian na stanowiskach zastępców redaktora naczelnego "Faktu" pozostają: Aldona Toczek oraz Marcin Kowalczyk.- mówi Michał Wodziński, redaktor naczelny Faktu.Michał Piasecki rozpoczął swoją zawodową karierę w Gazecie Krakowskiej w 2010 r. Z redakcją Faktu był związany od 2011 r., kiedy dołączył do jej krakowskiego oddziału jako reporter. Następnie, w 2013 r., przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował jako dziennikarz, publicysta i redaktor zarówno w wydaniu papierowym gazety, jak i w serwisie Fakt.pl. W 2015 r. był krótko związany z tygodnikiem "ABC", gdzie pracował jako wydawca strony głównej jej internetowego serwisu. Jesienią 2015 r. związał się z aplikacją newsową upday, stworzoną przez Axel Springer we współpracy z Samsungiem. Pełnił w niej kolejno rolę wydawcy i zastępcy redaktora