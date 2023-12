Łukasz Szewczyk

"Festiwal Nauki". Serial o genialnych nastolatkach w National Geographic

• Świat nauki to nie tylko mikroskopy, laboratoria i eksperymenty, to także osobiste historie ludzi stojących za wspaniałymi odkryciami.

• "Festiwal Nauki" to opowieść o młodych geniuszach, których dokonania już wkrótce zaczną zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze.

Fot. materiały prasowe