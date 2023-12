Telewizyjna premiera polskiego filmu o kitesurfingu na Extreme Channel

Łukasz Szewczyk

• "AllSeasons Kite Movie", największe wydarzenie kitesurfingowe 2021 roku, zadebiutuje na antenie Extreme Channel i aplikacji mobilnej Extreme+

• Telewizyjna premiera pierwszego polskiego pełnometrażowego filmu o kitesurfingu

Ponieważ sezon kitesurfingowy już dobiegł końca (dla niektórych oczywiście), nie ma lepszego czasu, aby zanurzyć się w tą ekscytującą produkcję i rozpalić swoją pasję, czekając z niecierpliwością na kolejny sezon.Wyprodukowany w Polsce film bada wszystkie aspekty kitesurfingu, a przedstawiają je w nim czołowi polscy i światowi kitesurferzy. Produkcja pokazuje, jak sport ten zmienił życie ich oraz ich bliskich, jak również przygląda się relacjom między sportowcami a naturą, którą próbują okiełznać. "AllSeasons Kite Movie" to wyjątkowy wgląd w dyscyplinę sportu, o której wielu z nas wie bardzo niewiele.Oglądając film widzowie przenoszą się do zapierających dech w piersiach krajobrazów, poznają najlepszych zawodników, przeżywają najbardziej skomplikowane ewolucje i niczym nieskrępowaną wolność́. Wszystkie te elementy w połączeniu z firmą produkcyjną Woodpecker Motion Pictures, specjalizującą̨ się̨ w realizacjach sportowych planów filmowych sprawiają, że mamy do czynienia z superprodukcją dokumentalną o KITESURFINGU.Występują: Julia Damasiewicz, Katarzyna Blanka Lange, Olga Sarna, Julia Morkowska, Tusia Witkowskia, Dr inż. Benedykt Hac, Marek Rowiński Jr, Marek Rowiński Senior, Mikołaj Aleksander Gregier, Mark Shinn, Felix Kersten, Bruce Kessler, Valentin Launay, Błażej Ożóg, Janek Grzegorzewski, Łukasz Koński, Artur Sowa, Marek Bosowski, Mario Kraszewski, Jacek Oszczygieł, Kuba Jurkowski , Kuba Kapturski, Rafał Szukiel, Paweł Ratuś, Daniel Marzejon, Mateusz Włodarczyk, Sławomir Paćko, Michał Procajło, Piotr Karaś and Aaron Hadlow & Airton Cozzolino.Telewizyjna premiera "AllSeasons Kite Movie" odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o 18:00 na Extreme Channel. Dzień później film będzie dostępny na darmowej aplikacji mobilnej Extreme+ Premiera filmu jest współfinansowana przez Oficjalnego Partnera projektu - Polską Fundację Narodową.