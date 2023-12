Randkowy reality-show "Dating Naked - Nagi raj" w MTV Polska

Łukasz Szewczyk

• MTV Polska zaprasza widzów w podróż do rozgrzanej do czerwoności rajskiej Tajlandii

• W randkowym reality-show "Dating Naked - Nagi raj" uczestnicy odkrywają dosłownie wszystkie karty, aby odnaleźć miłość.

Ramówka MTV Polska wzbogaciła się o program "Dating Naked - Nagi raj" to wyprodukowana przez MTV Entertainment niemiecka odsłona amerykańskiego formatu, w którym dwoje uczestników poszukuje drugiej połówki, randkując z pozostałymi biorącymi udział w show singlami. Brzmi zwyczajnie? Nic bardziej mylnego. W myśl motta "Bez ściemy! Bez filtra!" obowiązuje ich jedna podstawowa zasada - nie mogą mieć przed sobą nic do ukrycia... Nawet tego, co pod ubraniem.Na koniec każdego odcinka adoratorzy głównej pary bohaterów stają przed wyborem - wypić koktajl i pozostać w programie, aby dalej starać się o ich względy, czy wyjść z willi z kokosem, w którym ukryta jest nagroda pieniężna. W finałowym odcinku role się odwracają - to dwójka głównych randkowiczów będzie miała za zadanie podjąć decyzję, z kim zechcą opuścić program jako para i podzielić się wygraną.Intensywną atmosferę na planie jeszcze bardziej podgrzeją okoliczności, bo nagrania 11-odcinkowego programu odbywały się w willi położonej w rajskiej Tajlandii. Nagie ciała, intymne zbliżenia, zaskakujące intrygi i burzliwe zwroty akcji, które obnażą całą prawdę o uczestnikach - to wszystko w najgorętszym reality show wszechczasów.- mówi Dorota Neef, Youth Brands & Talent And Music Director w Paramount na region CEE.Premierowe odcinki "Dating Naked - Nagi raj" w czwartek o godz. 23:00 (emisja po dwa odcinki) na antenie MTV Polska.