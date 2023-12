Łukasz Szewczyk

• Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, kanał Zoom TV przygotował komediową ucztę, czyli zestawienie kultowych filmów, które od lat bawią kolejne pokolenia Polaków.

W wigilijny wieczór w Zoom TV widzowie będą mieli okazję zobaczyć pierwszą komedię o stanie wojennym, czyli "Rozmowy kontrolowane" z wybitnym Stanisławem Tymem w głównej roli. Znany z "Misia" Ryszard Ochódzki dostaje od pułkownika UB zadanie przeniknięcia do struktur "Solidarności" w Suwałkach. Na miejscu zastaje go stan wojenny. W wyniku serii przypadkowych zdarzeń, Ochódzki staje się bohaterem walczącego podziemia. Z kolei późnym wieczorem na antenie stacji pojawi się film "Chłopaki nie płaczą", czyli naszpikowana kultowymi cytatami pozycja obowiązkowa z legendarnymi kreacjami Cezarego Pazury, Bohdana Łazuki, Macieja Stuhra, Michała Milowicza i Mirosława Zbrojewicza. Bolec - właściciel agencji towarzyskiej i syn szefa mafii spotyka się z twardzielami z Wybrzeża, aby ubić interes. Tak naprawdę Bolec to nieudacznik, który bardziej udaje gangstera niż nim jest. Przypadek sprawia, że w klubie dochodzi do strzelaniny, podczas której gangsterzy zostają ranni, a ginie... walizka z pieniędzmi. Wszystko wskazuje na to, że walizkę zabrał młody skrzypek Kuba, przypadkowy świadek całego zamieszania.Pierwszy dzień świąt upłynie pod znakiem "Fuksa", czyli jednej z najpopularniejszych komedii gangsterskich końca lat 90-tych. Aleks obchodzi 18. urodziny. Właśnie w tym dniu postanawia wyrównać rachunki z Bagińskim - biznesmenem-gangsterem, który przed laty skrzywdził jego matkę. W tym celu chłopak realizuje przebiegłą intrygę, w realizacji której pomaga mu Sonia - sekretarka Bagińskiego. Osiemnastolatek nie wie jednak, że jego obiekt zemsty jest także jego ojcem. Co gorsza, na tropie Aleksa jest już śledczy, który obserwuje każdy jego krok. Genialne dialogi i wielkie emocje zagwarantują Maciej Stuhr, Janusz Gajos, Adam Ferency i Agnieszka Krukówna.26 grudnia Komediowe Święta po polsku w Zoom TV zakończy film "Sztos", czyli debiut reżyserski aktora Olafa Lubaszenki z Cezarym Pazurą i Janem Nowickim w rolach głównych. Sopot, początek lat 70. 30-letni "Synek" wychodzi z więzienia po półtorarocznej odsiadce i wraca do rodzinnego Trójmiasta. Kontaktuje się z dawnym kumplem, sporo starszym Erykiem, który jest fachowcem od "przewalanek" - oszustw walutowych. Doświadczony kumpel wciąga Synka do spółki i teraz już razem oszukują cudzoziemców przy wymianie walut. Pewnego dnia Eryk przegrywa dużą sumę pieniędzy i postanawia się zemścić na równie dużą skalę.