Nowe programy w zimowej ramówce Polsat Games

W sobotę 2 grudnia o godzinie 19:30 Polsat Games pokaże wielki finał PGE Dywizji Mistrzowskiej. W meczu wieńczącym cały długi sezon Polskiej Ligi Esportowej udział wezmą drużyny PGE Turów Zgorzelec oraz ThunderFlash. Oprócz miana tegorocznego numeru jeden, zwycięska ekipa otrzyma nagrodę w wysokości aż 150 tys. złotych.Przez cały tydzień Polsat Games serwuje widzom maratony z kultowym anime "Dragon Ball". Premiery nowych odcinków o przygodach Goku i jego przyjaciół emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 13:30. Natomiast dwa odcinki nadawane od 20:00 oglądać można w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami.W każdą sobotę o godzinie 13:00 premierę ma nowy show Mikołaja "Silv4na" Sinackiego zatytułowany "Smocze Jaja", który poświęcony jest uniwersum "Dragon Balla". Popularny komentator e-sportowy z niepodrabialnym dystansem oraz poczuciem humoru wprowadza widzów do świata swojego ulubionego anime. Wspierają go tacy wyjątkowi goście, jak np. twórczyni internetowa Karolina "Nieuczesana" Brodnicka, YouTuber Dominik Bos oraz internetowy influencer Marcin Malczyński. Powtórki "Smoczych Jaj" oglądać można w każdą niedzielę o 13:30.Polsat Games stale poszerza grono wartościowych współpracowników. Pod koniec 2023 roku stacja nawiązała współpracę z czołową postacią "polskiego YouTuba" - Patrykiem Rojewskim. Jego znaki rozpoznawcze to doskonałe wyczucie względem nadchodzących hitów oraz umiejętność wyłuskiwania z gier smaczków i detali niezauważalnych dla większości odbiorców. Widzowie uwielbiają "Rojsona" także za jego popkulturowe podejście do gamingu, daleko wykraczające poza optykę innych recenzentów. Nowe odcinki show zatytułowanego "ROJcast" mają premierę w każdą sobotę o godzinie 12:00, a powtórki emitowane są w niedziele o 14:30.- mówi Patryk "Rojson" RojewskiNowy program "Strach się bać" to propozycja Polsat Games dla widzów, którzy lubią dreszczyk emocji, towarzyszący im podczas ogrywania gier i oglądania filmów z gatunku horroru. Codziennie punktualnie o północy prezenterka Agata Pachole oraz fanka szachów i influencerka Ola Tarnowska rozgrywają mrożące krew w żyłach partie w jedną z najbardziej przerażających gier ostatnich lat czyli "Outlast". Powtórki "Strach się bać" emitowane są od poniedziałku do piątku o 22:00.Zimowe wieczory to także okazja, by z Polsat Games ponownie przeżyć przygody Czesia ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka, czyli bohatera kultowego serialu animowanego "Włatcy Móch". Widzowie do wyboru mają wersję familijną, emitowaną od poniedziałku do piątku o godz. 21:00. Natomiast wzbogacony wariant "dla dorosłych" oglądać można codziennie o godz. 23:00.Za produkcję, marketing i promocję stałych i nowych pozycji w ramówce Polsat Games, odpowiedzialna jest agencja gamingowa i dom produkcyjny FRENZY, specjalizujący się w esporcie i gamingu.