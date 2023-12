Coraz więcej Polaków płaci za treści wideo w sieci, ale tradycyjna TV wciąż silna

Łukasz Szewczyk

• Coraz więcej osób w Polsce płaci za dostęp do treści wideo w internecie.

• Zdecydowana większość użytkowników płatnej telewizji nie rozważa rezygnacji z tej usługi.

• Telewizja pomimo spadków oglądalności to wciąż główne medium wideo w polskich domach.

• Jednocześnie przechodzi transformację za sprawą streamingu: internet staje się formą dystrybucji telewizji i rośnie widownia treści telewizyjnych na mniejszych ekranach.

Płacenie za treści wideo stało się powszechniejsze: połowa (50%) Polaków i Polek w wieku 16-74, mających dostęp do internetu płaci za dostęp do treści wideo. Jest to łączny wynik płatności zarówno w formie subskrypcji jak i dostępu do konkretnych wydarzeń/programów (tzw. pay per view) i oznacza on wzrost z 43% w porównaniu do 2021 roku. Zdecydowana większość widzów płacących za treści wideo korzysta z serwisów subskrypcyjnych: 40% (wzrost z 31% od 2021 roku), a skala pay-per-view utrzymuje się na podobnym poziomie (17% w 2023 i 2021).- komentuje Joanna Kopeć, Research & Insights Lead w Nielsenie.Wśród widzów poszczególnych serwisów Nielsen wyróżnia pod względem płatności za serwisy VOD 4 grupy użytkowników: sumiennych subskrybentów, którzy płacą za abonament serwisu (sami lub w ramach własnego gospodarstwa), pakietowców płacących za serwis w pakiecie z innymi usługami, spółdzielców płacących za abonament wspólnie z innymi osobami (dzielących się dostępem do serwisu z innymi) oraz pasażerów na gapę, którzy nie płacą za serwis, a korzystają z wersji opłacanej przez innych. Serwisy dostępne w Polsce różnią się między sobą pod względem udziału poszczególnych grup ale spółdzielcy i pasażerowie na gapę stanowią znaczny udział widzów platform VOD (od 23% do 47% widzów).Mimo wzrostu popularności płacenia za serwisy VOD, tylko 8% użytkowników usług płatnej telewizji rozważa rezygnację z korzystania z usług z kablówek i platform satelitarnych. Świadczy to o uzupełniającym się charakterze obu usług.Sama telewizja, mimo spadków widowni, stanowi lwią część czasu poświęcanego w domach na wideo. Jednocześnie przechodzi cyfrową transformację. Streaming staje się formą dystrybucji telewizji: 2% oglądalności w pierwszym półroczu 2023 roku to streaming treści telewizyjnych na ekranie telewizora. Rośnie również widownia telewizyjna na mniejszych ekranach: w 2021 roku 27% widzów w wieku 16-74 z dostępem do internetu zdarzało się oglądać treści telewizyjne na innych ekranach niż telewizor a aktualnie jest to 34% widzów.- prognozuje ekspertka.Widownia serwisu YouTube przenosi się na duży ekran: oglądalność na ekranach telewizorów wzrosła o ponad 43% w grupie widzów 4-74 w ostatnim roku i stanowi obecnie 24% całkowitej oglądalności YouTube na 4 ekranach. Zaobserwowaliśmy też wzrost znaczenia treści celowo tworzonych dla tej platformy oraz zwiększającą się lojalność widzów, którzy coraz częściej śledzą konkretnych twórców i kanały. Aktualnie wśród widzów YouTube w wieku 16-74, prawie połowa (49%) śledzi konkretnych twórców (wzrost o 9pp z 40% w 2021 roku) a 47% subskrybuje kanały na YouTubie (wzrost o 7pp z 40% w 2021 roku)."Wideonauci 2023" to druga edycja syndykatowego raportu Nielsena, skupiającego się na zachowaniach i zwyczajach widzów związanych z konsumpcją treści wideo na 4 ekranach.