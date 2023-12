W lutym premiera serialu "Szōgun" w Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serial "Szōgun" na podstawie bestsellerowej powieści James Clavella od lutego 2024 roku w Disney+

Plakat zapowiadający serial "Szōgun" w Disney+ / Fot. materiały prasowe

"Szōgun" to 10-odcinkowa limitowana seria od FX, która zabiera widzów do stojącej u progu wojny domowej Japonii z roku 1600. Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) musi walczyć o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. Niespodzianie do wybrzeża jednej z japońskich wiosek rybackich przybija tajemniczy statek z angielskim nawigatorem Johnem Blackthorne'em na pokładzie. Informacje, które ma przybysz, mogą pomóc Toranadze w walce o władze. Losy Toranagi i Blackthorne'a nierozerwalnie wiążą się z ich tłumaczką, Todą Mariko (Anna Sawai) - tajemniczą chrześcijańską szlachcianką i ostatnią przedstawicielką zhańbionego rodu. Służąc swemu panu w tym napiętym okresie politycznym, Mariko musi pogodzić współpracę z Blackthorne'em ze swoją wiarą, której zawdzięcza życie, oraz zobowiązaniami wobec zmarłego ojca.Dziesięcioodcinkowa adaptacja bestsellerowej powieści Jamesa Clavella została stworzona wspólnie przez Rachel Kondo i Justina Marksa, który pełnił także funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Pozostałymi producentami wykonawczymi są Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca i Rachel Kondo. Serial powstał z ramienia wytwórni FX Productions.W serialu występują nagradzani japońscy aktorzy i aktorki, w tym Tadanobu Asano w roli Kashigiego Yabushige, bliskiego sojusznika Toranagi; Hiroto Kanai jako Kashigi Omi, młody przywódca wioski rybackiej, w której odnaleziono statek Blackthorne'a; Takehiro Hira jako Ishido Kazunari, potężny biurokrata będący głównym rywalem Toranagi; Moeka Hoshi jako Usami Fuji, wdowa, która musi znaleźć nowe powołanie w obliczu walki swego pana; Tokuma Nishioka jako Toda Hiromatsu, zaufany generał i najbliższy przyjaciel Toranagi; Shinnosuke Abe jako Toda Hirokatsu ("Buntaro"), zazdrosny mąż Mariko; Yuki Kura jako Yoshii Nagakado, zuchwały syn Toranagi; oraz Fumi Nikaido jako Ochiba no Kata, szanowana matka dziedzica, która nie cofnie się przed niczym, aby położyć kres Toranadze stojącemu na drodze jej syna ku zdobyciu władzy.W dniu premiery zostaną udostępnione dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą dodawane co tydzień