SkyShowtime na 2024 rok. Wśród premier polski film "Kos"

Przedstawiciele serwisu SkyShowtime przedstawili szczegóły oferty na przyszły rok. Na liście tytułów, które zadebiutują w serwisie w 2024 roku znalazł się między innymi poslki filmw reżyserii Pawła Maślony. SkyShowtime nabyło wyłączne prawa do filmu, który będzie mógł trafić do serwisu prosto z kina. Ten historyczny dramat dostępny będzie wyłącznie dla użytkowników SkyShowtime w Polsce i stanie się pierwszym filmem SkyShowtime Exclusive dostępnym w serwisie w naszym kraju."Kos" został nagrodzony największą liczbą statuetek na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie otrzymał dziewięć nagród, w tym Grand Prix - Złote Lwy dla Najlepszego Filmu. W produkcji wyreżyserowanej przez Pawła Maślonę wystąpiła znakomita obsada, w tym Bartosz Bielenia, Jacek Braciak czy Robert Więckiewicz. Akcja filmu rozgrywa się wiosną 1794 roku, kiedy generał Tadeusz "Kos" Kościuszko powraca do Polski, aby wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. Prawa do produkcji zostały zakupione od Viaplay Content Distribution.Kolejnym tytułem, który już w przyszłym roku będzie mieć swoją premierę w serwisie, jest nowy SkyShowtime Original. To wyprodukowany przez Sky Studios serial limitowany na podstawie światowego bestsellera autorstwa Heather Morris. Produkcja dostępna będzie dla widzów na większości z rynków SkyShowtime*. Ten wyczekiwany serial limitowany powstał na podstawie światowego bestsellera autorstwa Heather Morris. W głównych rolach w produkcji występują Jonah Hauer-King jako Lali i Anna Próchniak jako Gita. W pozostałych rolach pojawiają się: nominowany do Oscara Harvey Keitel jako współcześnie żyjący Lali, zdobywczyni nagrody Critics Choice Awards Melanie Lynskey jako Heather Morris oraz Jonas Nay jako Stefan Baretzki. Muzykę do serialu skomponował wielokrotnie wyróżniany, m.in. dwoma Oscarami®, kompozytor Hans Zimmer oraz Kara Talve, za reżyserię wszystkich sześciu odcinków odpowiada nagradzana Tali Shalom-Ezer.Innym nowym tytułem dostępnym w przyszłym roku w serwisie będzie nowy serial SkyShowtime Original, czyli szwedzki thriller kryminalny z akcentami paranormalnymi. W produkcji wystąpili znani i cenieni Alexandra Rapaport (Honor) oraz Tobias Santelmann (SkyShowtime Exclusives Beforeigners i Welcome to Utmark, a także Point Break i Those Who Kill). Twórcami i scenarzystami tego ośmioodcinkowego serialu są Katja Juras i Anna Lindblom, a za reżyserię odpowiada uznany reżyser Jonas Alexander Arnby. Prawa do serialu zostały zakupione od Viaplay Content Distribution. Serial dostępny będzie w serwisie na wyłączność na wszystkich rynkach, na których operuje SkyShowtime. Data premiery zostanie ogłoszona w przyszłym roku.- mówi Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.Jako serwis streamingowy stworzony specjalnie dla Europy, SkyShowtime chce oferować produkcje, które poruszają tematy interesujące widzów w różnych krajach. Lokalne tytuły poszerzają ofertę produkcji oryginalnych i dostępnych w serwisie na wyłączność, stając się częścią sukcesu jaki w tym roku odniosły takie tytuły jak: "Bosé", "Codename: Annika", "Mentiras Pasajeras" (Fleeting Lies), "Poker Face", "Las Invisible" (The Invisible Ladies), "Zwycięzca" i "Warszawianka".Obok tych tytułów, w ofercie SkyShowtime w przyszłym kolejne oryginalne produkcje, w tym seriale SkyShowtime Original. Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie - ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku.Drugi sezon serialu(The Envoys). W nowym sezonie księża Pedro Salinas (Méndez) i Simón Antequera (Silvestre) zagłębiają się w sieć tajemnic i morderstw w galicyjskim klasztorze. Pojawiają się trzy niewidome zakonnice, które są świadkami rzekomego cudu i walka między kłamstwem a wiarą nasila się. Gdy badają sprawę głębiej, dochodzi do tragedii i nagle umiera ich gospodarz Joaquin. Teraz uwikłani w podwójne śledztwo, księża muszą stawić czoła nie tylko mistycznej, ale także znacznie bardziej przyziemnej prawdzie. Wraz z eskalacją walki między oszustwem a wiarą, ten sezon zapowiada elektryzujące połączenie tajemnicy, morderstwa i emocji przyprawiających o szybsze bicie serca.Wśród seriali dostępnych na wyłączność m.in.. To historia oparta na powieści Liane Moriarty - bestsellerze New York Timesa, który opowiada o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy tenisa Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) postanawiają sprzedać swoją odnoszącą sukcesy akademię tenisa i są gotowi rozpocząć nowy etap, który powinien być złotymi latami ich życia. Gdy niecierpliwie czekają na spędzenie czasu z czwórką dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles), niespodziewanie do ich drzwi puka młoda, ranna kobieta, sprowadzając do ich domu emocje i adrenalinę, której tak bardzo im brakowało. Kiedy Joy nagle znika i najmroczniejsze sekrety rodziny wychodzą na jaw, jej dzieci zaczynają dokładnie analizować małżeństwo swoich rodziców, które dotąd uchodziło za idealne.Drugi sezon. Akcja serialu rozgrywa się w uniwersum, które po raz pierwszy zadebiutowało w 2001 roku wraz z premierą pierwszej gry Xbox Halo. Przenosząc na ekran widowiskowy konflikt z XXVI wieku między ludzkością a obcym zagrożeniem znanym jako Przymierze, serial Halo splata głęboko nakreślone osobiste historie z akcją, przygodą oraz niezwykle bogato i ciekawie przedstawioną wizją przyszłości.to pierwszy serial telewizyjny rozwijający świat przedstawiony w serii filmów o przygodach Sonica ("Sonic. Szybki jak błyskawica"). Nowy serial będzie podążał za Knucklesem w przezabawnej i pełnej akcji podróży w głąb siebie, w której bohater zgadza się trenować Wade'a jako swojego podopiecznego i uczyć go technik wojownika Echidny. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami "Sonic 2. Szybki jak błyskawica" i "Sonic 2. Szybki jak błyskawica 3, odsłaniając kolejne losy bohatera przebojowej serii.to serial inspirowany prawdziwą historią Mary Villiers, która ukształtowała swojego pięknego i charyzmatycznego syna George'a tak, aby uwiódł króla Jakuba I i stał się jego wpływowym kochankiem. Dzięki skandalicznym intrygom matka i syn zmienili swoje skromne życie, stając się najbardziej zaufanymi doradcami króla, a także najbogatszymi, najbardziej utytułowanymi i wpływowymi graczami, jakich kiedykolwiek widział angielski dwór. Gdy miejsce Anglii na światowej scenie politycznej było zagrożone przez hiszpańską inwazję i zamieszki na ulicach, mające obalić króla, stawka nie mogła być wyższa. Bezwzględna Mary przekupiła polityków, zmówiła się z przestępcami i przeniknęła w samo serce establishmentu, całkowicie go sobie podporządkowując.. W tym prequelu serii filmów o przygodach Teda mamy rok 1993, a moment sławy misia Teda (Seth MacFarlane) już minął. Mieszka teraz w domu we Framingham w stanie Massachusetts ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), rodzicami Johna - Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) oraz kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted może mieć kiepski wpływ na Johna, ale w ostatecznym rozrachunku jest lojalnym kumplem, który zawsze jest gotów poświęcić się dla przyjaźni.Lorna Brady (Ruth Wilson) jest kobietą z małego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu się w swoim domu znajduje w nim zwłoki. Co gorsza, Lorna nie ma pojęcia, kim jest nieżyjąca kobieta ani czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć... Lorna cierpi na przewlekłe napady lunatykowania, które pojawiły się, gdy w wieku 15 lat została uwięziona w klasztorze Kilkinure. Klasztor był cieszącym się złą sławą ośrodkiem prowadzonym przez siostry Magdalenki, do którego trafiały kobiety, mające naruszać obyczaje społeczne swoich czasów - od oskarżonych o cudzołóstwo po nastoletnie ciąże. Kiedy w końcu ośrodek został zamknięty, ocalała z niego część kobiet. Niewiele z nich jednak było w stanie prowadzić później normalne życie, inne, w tym szczególnie Lorna, miały jeszcze mniej szczęścia. Ocalałe z ośrodka kobiety połączyła jednak jedna rzecz - żadna z nich nigdy nie zapomniała o tym, co je spotkało. Na swoje nieszczęście, Lorna wzbudza zainteresowanie ambitnego detektywa Colmana Akande (Daryl McCormack), który zaczyna jej się bacznie przyglądać, badając okoliczności morderstwa pozornie niezwiązanego z incydentem w jej domu. Szybko awansujący w szeregach irlandzkiej policji Colman, choć słynie z mrocznego i zjadliwego humoru, kryje w sobie jednak także smutek i wiele sekretów, których strzeże przed światem...W SkyShowtime dostępne będą również hity kinowe, w tym:Wesa Andersona,oraz. Dokładne daty premier każdego z tych tytułów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.