"Sędziowie" powracają do Canal+. Drugi sezon serialu

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wraca z druga odsłoną serialu "Sędziowie"

"Sędziowie 2" to serial dokumentalny stworzony przez Macieja Klimka i jego zespół, w skład którego wchodzą Michał Siejak, Daniel Mazur, Vincent Matuszewski, Mirosław Rok oraz Mariusz Rok. Produkcja przedstawia kontynuację losów najlepszych polskich arbitrów nie tylko na piłkarskich boiskach, ale również z perspektywy ich życia codziennego. W kolejnych odcinkach widzowie poznają bohaterów, m. in. znanych polskich sędziów międzynarodowych Szymona Marciniaka i Daniela Stefańskiego czy jeden z bardziej charakterystycznych duetów sędziowskich w polskiej piłce, braci Karola i Marka Arysów.- powiedział Szymon Marciniak, jeden z bohaterów produkcji.Widzowie CANAL+ online zobaczą "od kuchni" i co najważniejsze usłyszą pracę arbitrów podczas meczów. Rozmowy z asystentami, dyskusje z zawodnikami oraz sztabami szkoleniowymi czy analizy z szatni to unikalne ujęcia, w których kibice nie mogą uczestniczyć na co dzień. Produkcja pozwoli również poznać bohaterów z prywatnej strony. Stadionowa presja, emocjonujące dialogi czy wiele unikalnych scen z życia prywatnego - to i wiele więcej w najnowszej odsłonie serialu CANAL+.zdradził jeden z twórców, Maciej Klimek."Sędziowie 2" to kolejna propozycja serialowa, którą dla widzów przygotowała redakcja CANAL+. Seriale sportowe oraz filmy dokumentalne to ważna pozycja w serwisie streamingowym CANAL+ online. Najnowsza produkcja powstała w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie kibiców poprzednimi propozycjami serialowymi, które prezentują widzom inną perspektywę widowisk i przedłużają sezon sportowych emocji. Już teraz powstają następne seriale, których premiery planowane są pod koniec 2023 roku, a w planach są już kolejne.- dodaje Michał Kołodziejczyk, Dyrektor Redakcji Sportowej CANAL+Premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu już 18 grudnia. Tylko w serwisie streamingowym CANAL+ online!