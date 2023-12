Siła dokumentu w streamingu. Dokumentalne premiery HBO Max i Playera

Łukasz Szewczyk

• Platform VOD należące do medianej grupy TVN Warner Bros Discovery coraz silniej stawiają na kontent dokumentalny

• W najbliższych tygodniach treści Playera i HBO Max wzbogacą się o kolejne mocne tytuły oparte na faktach i opowiedziane językiem najlepszych w swojej dziedzinie.

Dobra passa produkcji dokumentalnych trwa. Na świecie, ale też w Polsce, gdzie użytkownicy serwisów streamingowych coraz częściej sięgają po produkcje tego gatunku. Oferty VOD TVN Warner Bros. Discovery - Player i HBO Max - odpowiadają na ich oczekiwania. A te są coraz większe. Podobnie jak ambicje wymienione serwisów, które nie zamierzają zawieźć swoich użytkowników i już szykują kolejne mocne uderzenie. Przed nami jeszcze więcej historii opartych na faktach w Playerze i HBO Max.- mówi Dorota Eberhardt, Senior Content Startegy Director w TVN Warner Bros. Discovery.Grudzień to z pewnością jeden z miesięcy, który w streamingu TVN WBD minie pod znakiem dokumentu. 11 grudnia na platformie Player wystartowała kolekcja Watch Docs, w ramach której użytkownicy będą mieli dostęp do sześciu filmów dokumentalnych, które były pokazywane w ramach Watch Docs Festiwal.(Historia amerykańskich weteranów wojennych, którzy leczą psychiczne rany za pomocą amazońskiego rytuału ayahuaski),(Zapis spotkania w domu Marca Isaacsa jego kolumbijskiej gospodyni, brytyjskich robotników, słowackiego bezdomnego i sąsiadki z Pakistanu),(Film odpowiada na pytanie, czy istnieje jeszcze szansa na spowolnienie globalnego ocieplenia i uratowanie Ziemi w jej obecnym kształcie),(Obraz słynnej agencji politycznego marketingu specjalizującej się w reperowaniu wizerunku skompromitowanych reżimów),(Animacja przedstawiająca nowatorski poród) i(Tragizm Irlandii Północnej rządzonej przez organizację IRA) - to sześć mocnych materiałów dokumentalnych, które z pewnością trafią w gusta nawet najbardziej wybrednego widza.11 grudnia do oferty Playera trafił także kolejny film dokumentalny Martyny Wojciechowskiej -. Data debiutu obrazu na platformie nie była przypadkowa - on również miał swoją premierę podczas Festiwalu Watch Docs. Po festiwalowym pokazie widzowie zebrani w warszawskim kinie "Kinoteka" mogli wysłuchać rozmowy dziennikarki Martyny Wojciechowskiej, 2. reżyserki Hanny Jewsiewickiej z dziennikarką TVN24, Małgorzatą Łaszcz. W dokumencie "A jeśli jutro wojna się skończy" autorki przedstawiają historie kobiet, które doświadczyły przemocy podczas wojny w Ukrainie. Ich obraz to świadectwo siostrzeństwa w momencie wielkiej próby, tego, że czasem uścisk znaczy więcej niż milion słów. To opowieść o sile ukraińskich kobiet dźwigających gigantyczne wojenne brzemię, nawet jeśli nie walczą na pierwszej linii frontu. I na tym nie koniec materiałów, będących zapisem podróży i niezwykłych spotkań Martyny Wojciechowskiej. Kolejne już w 2024 r.Dzień wcześniej do biblioteki HBO Max dołączył film dokumentalny. Obsypany nagrodami reportaż - zapis 14 lat rozwoju artystycznego i osobistego młodej dziewczyny - Apoloni Sokol - która stała się fascynującą dojrzałą kobietą, a także szanowaną oraz uznaną malarką.W styczniu w Playerze zadebiutuje także kolejny wstrząsający materiał reporterów "Superwizjera". Po "Młodej Białorusi" oraz "Wagnerowcach. Najemnikach Putina" - oba dostępne w Playerze - przyszedł czas na. Obraz zdemaskuje wizerunek i uwidoczni bogactwa najbliższych współpracowników Putina, czyli tych wszystkich, którzy przyczynili się, a co więcej - czerpią korzyści - z wojny w Ukrainie. Dokument będzie także dostępny w TVN24 GO.Nowy Rok Player wejdzie z kolejnym mocnym autorskim materiałem dokumentalnym. W styczniu na platformie zadebiutuje reportażporuszający problem zdrowia psychicznego wśród młodzieży. To materiał o tym, co obecnie dotyka nastolatków, czyli depresji oraz uzależnieniu od social mediów oraz gier komputerowych. Film alarmuje i radzi rodzicom, jak mają postępować, żeby chronić swoje dzieci i nie dopuścić do tragedii.Także w styczniu użytkownicy HBO Max poznają (jeśli jeszcze o niej nie słyszeli), czyli najstarszą w Polsce (a może i na świecie) djkę, którą swoją energią i chęcią życia zaraża kolejne pokolenia.Zima to dopiero początek tego, co platformy streamingowe należące do TVN WBD szykują dla wielbicieli dokumentów.