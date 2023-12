Przełomowa polska animacja "Chłopi" od stycznia w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Chłopi" to polski kandydat do Oscara, który obejrzało ponad 1,6 mln widzów

• Jest tu i oryginalna technika malarskiej animacji, są poruszający bohaterowie i wątek feministyczny.

• Telewizyjna premiera w styczniu w Canal+

"Chłopi" to zdecydowanie największy box office polskiego filmu po pandemii. Ten frekwencyjny sukces oraz świetne przyjęcie na festiwalu w Toronto i nagroda publiczności w Gdyni sprawiły, że producenci postanowili zgłosić film aż do kilku kategorii oscarowych - w tym za najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy film animowany i najlepszą muzykę.Od lat nie mieliśmy nowej ekranizacji noblowskiej powieści Reymonta. Produkcja Jana Rybkowskiego z lat 70., choć w znakomitej obsadzie m.in. Emilii Krakowskiej w roli Jagny i Władysława Hańczy wcielającego się w postać Boryny, nie zawładnęła sercami widzów. Najnowsza produkcja ożywia wieś Lipce, a namiętność rodząca się między Jagną a Antkiem sprawia, że ciężko nie kibicować głównej bohaterce.Produkcja jest malarską animacją, której złożoność powstawania nie sposób nie docenić. Cały proces podzielono na etapy, w których najpierw nakręcono film z udziałem żywych aktorów, po czym każdy kadr z tego materiału namalowano i zmontowano na nowo. CHŁOPI ani na chwilę nie pozwalają nam oderwać oczu od ekranu. A to za sprawą malarskiej pasji Doroty Kobieli Welchman, która ożywia dzieła polskich mistrzów takich jak Władysław Ślewiński czy Józef Chełmoński.Muzyka, za którą odpowiada L.U.C. i RB Film Orchestra z gościnnym udziałem m.in. Kayah i sceny, w których gra ona główną rolę to jeden z najmocniejszych i najbardziej porywających akcentów w filmie, które sprawiają, że ciężko nam usiedzieć spokojnie w fotelu. Tradycyjne pieśni, które towarzyszyły mieszkańcom wsi podczas najbardziej codziennych prac, wybrzmiewają w zupełnie nowej folkowej aranżacji. Piorunujące wrażenie robi wreszcie zestawienie ze sobą dwóch tańców, kolejnej nieodłącznej części tradycji polskiej wsi - weselnego Jagny z Boryną oraz drugiego - z Antkiem. Nic dziwnego, że taniec z "Chłopów" podbija TikToka i jest tak chętnie odtwarzany.Historia Jagny Paczesiównej (w tej roli zjawiskowo piękna Kamila Urzędowska), wydanej wbrew swojej woli za mąż za wdowca oraz najbogatszego mężczyznę we wsi, Borynę, a szaleńczo zakochanej w jego żonatym synu Antku wciąż rozpala. Wpleciona w cykl czterech pór roku, odmierzana rytmem kościelnych świąt, wypełniona po brzegi w chłopskie obyczaje, skrząca się feerią barw i niesiona energią muzyki opowieść wyjątkowo mocno zapada w pamięć.W reymontowskiej epopei występują m.in.: Mirosław Baka, Robert Gulaczyk, Sonia Mietielica, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał, Cezary Łukaszewicz i Julia Wieniawa. W głównej roli Jagny występuje Kamila Urzędowska.