Ewa Chodakowska i Joanna Krupa "Razem OdNowa". Nowy program TVN

Łukasz Szewczyk

• Ewa Chodakowska i Joanna Krupa łączą siły by przyjść z pomocą małżeństwom, które chciałyby odświeżyć swoją relację, znów poczuć "motyle w brzuchu" i ujrzeć drugą połówkę w zupełnie nowym świetle.

• Nowy program od stycznia w TVN

Ewa Chodakowska i Joanna Krupa przychodzą z odsieczą parom, które zaniedbały swoją relację, swoje zdrowie i kondycję. Codzienność, rutyna oraz obowiązki spowodowały, że małżonkowie nie czują się w związku tak szczęśliwi, jak na początku. Dodatkowo wcale nie wyglądają tak atrakcyjnie, jak w momencie, kiedy się poznali. Mierzą się z kryzysem, potrzebują ratunku. I właśnie wtedy pojawiają się Ewa i Joanna, by pomóc na nowo wzniecić iskrę w podupadającej relacji. Prowadzące odwiedzają bohaterów programu, diagnozują problemy i wraz z pomocą zaprzyjaźnionych ekspertów, tworzą plan naprawczy związku. Przez osiem tygodni są blisko uczestników, z zaangażowaniem wspierają ich, zagrzewają do walki, podpowiadają rozwiązania. Służą radą, empatyczną rozmową czy nawet ramieniem do wypłakania się.Małżeństwa, które zdecydowały się walczyć o swoje relacje pod czujnym okiem Joanny i Ewy, po raz pierwszy spotykają się z prowadzącymi w rodzinnych domach. Na początku eksperymentu mierzą swoje ślubne stroje. Wtedy nie tylko wracają pamięcią do szczęśliwych chwil, ale też orientują się, jak bardzo zmienili się fizycznie przez ostatnie lata. Pierwsze cztery tygodnie metamorfozy uczestnicy, uzbrojeni w uszyty na miarę program treningowy i żywieniowy oraz wsparcie ekspertów, razem pracują nad swoim związkiem. Później zostają rozdzieleni na miesiąc. To czas intensywnych treningów z Ewą oraz rozmów od serca z obiema prowadzącymi. To też moment na wspólne zakupy i urodowe rady Joanny, ale również planowanie z nią niespodzianek czy miłych gestów dla drugich połówek.Po długim okresie rozłąki małżonkowie spotykają na uroczystej i pełnej emocji ceremonii finałowej! Czy ślubne stroje, które będą mieć na sobie, bajkowa scenografia oraz niezwykła atmosfera spowodują, że zobaczą swoją relację w zupełnie nowym świetle i zaczną wszystko razem odNowa?