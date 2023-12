Magda Gessler w "Restauracji z Gwiazdami"

Łukasz Szewczyk

• TVN pokaże specjalny program, w którym Magda Gessler wraz ze swoimi dziećmi Larą i Tadeuszem zaproszą do wspólnego gotowania gwiazdy razem z ich najbliższymi.

• Przepisami na świąteczne dania podzielą się Klaudia El Dursi, Maja Popielarska, Omenaa Mensah, Monika Mrozowska, Marta Kuligowska oraz Ewa Gawryluk

"Restauracja z Gwiazdami" to nie tylko poradnik jak - nawet na ostatnią chwilę - przygotować oryginalne danie świąteczno-wigilijne. To także pretekst do lepszego poznania gwiazd, które opowiedzą o swoich świętach. Jakie relacje łączą ich z dziećmi? Jak poradzą sobie z gotowaniem pod okiem Magdy i Lary Gessler? Czy ich dania zasmakują gościom "Restauracji z Gwiazdami"? W programie pokażemy, że przygotowywanie świąt nie musi być katorgą, nerwówką i udręką, a o świetne nastroje zadba szef sali "Restauracji z Gwiazdami" Mateusz Hładki.Klaudia El Dursi z synem Dawidem przygotują ciasto korzenne pieczone w garnku, zaś Maja Popielarska z synem Jasiem śledzie (moczone wcześniej w mleku) z sosem śmietanowo chrzanowym, z koperkiem oraz drugi wariant z ziemniakiem.Ewa Gawryluk z córką Marysią podejmą się wyzwania przyrządzenia barszczu grzybowego, którego smak Ewa pamięta jeszcze z domu rodzinnego. Niestety przepis, z którego był robiony nie zachował się i nie kontynuowała gotowania tej zupy u siebie na święta. Z pomocą Magdy Gessler spróbuje odtworzyć smak dzieciństwa.Marta Kuligowska z bliźniakami Helą i Frankiem podzielą się przepisem na kompot z suszu i pierniczki. W menu dziennikarka zaproponuje kultowy w swoim domu kompot z suszu. To przepis ze starego magazynu, który przechodzi w rodzinie z rąk do rąk. Monika Mrozowska z córką Jagodą wykonają pierogi z kapustą i grzybami, które od zawsze kojarzą im się ze świętami Bożego Narodzenia. Z kolei Omenaa Mensah z córką Vanessą przygotują rybę po ghanijsku, w pomidorach z dodatkiem krewetek. Jest to danie, które tata Omeny gotował na święta, smak dzieciństwa, który wraca co roku."Restauracja z Gwiazdami" już w najbliższy wtorek (19 grudnia) i środę (20 grudnia) o godz. 21:35 w TVN i Playerze!