Premierowe powieści Ingi Lindstroem w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Romance TV w styczniu 2024 świętować będzie 20-lecie ekranizacji powieści jednej z ulubionych pisarek - Ingi Lindstroem.

• Z tej okazji widzowie zobaczą aż 20 filmów na podstawie książek autorki, w tym cztery premiery.

"Inga Lindström: Cud z Sandbergen" / Fot. Romance TV

Od 20 lat ekranizacje romansów autorstwa Ingi Lindstroem zachwycają miliony telewidzów. Powstało ich niemal sto, a tłem w filmach są najczęściej zapierające dech w piersiach krajobrazy Szwecji. 25 stycznia mija 20. rocznica telewizyjnej emisji pierwszego filmu wyprodukowanego na podstawie powieści Ingi Lindstroem i dokładnie tego dnia i tego roku autorka bestsellerów, Christiane Sadlo alias Inga Lindström, obchodzi swoje 70 urodziny. Ten znaczący podwójny jubileusz będzie celebrowany w każdy czwartek od godziny 16:20 na Romance TV. Pokazane zostanie pięć ekranizacji powieści tej słynnej powieściopisarki. Wśród nich, pozycje premierowe:(premiera, 4 stycznia, godz. 20:00)Szef renomowanej, szwedzkiej stoczni jest od kilku lat skłócony ze swoją najstarszą córką Lindą, która nie chce przejąć firmy, ponieważ bardziej interesuje ją praca w Muzeum Żeglugi. Głowa rodziny postanawia więc uczynić swoją spadkobierczynią młodszą z córek. Ale ona też ma zupełnie inne plany, które mogą nawet doprowadzić do rozwodu z dawną, wielką miłością Lindy.(premiera, 11 stycznia, godz. 20:00)Magnus, z zawodu piekarz, znajduje na plaży nieprzytomną kobietę. Otacza ją swoją opieką. Niestety, kobieta nie może sobie niczego przypomnieć. Nie pamięta nawet, jak się nazywa. Chcąc odwdzięczyć się Magnusowi pomaga mu w jego piekarni. Magnus jest zaskoczony tym, że kobieta ma niezwykły talent do robienia wypieków. Zadowolony z tego jest on i zadowoleni są jego klienci. Niespodziewanie pojawia się partner kobiety, która musi teraz podjąć decyzję. Wrócić do dawnego życia, czy rozpocząć nowe, u boku Magnusa?(premiera, 18 stycznia, godz. 20:00)Linda Thorwaldsson tego dokonała: po pomyślnym ukończeniu studiów dostała upragnioną pracę w Muzeum Morskim w Göteborgu. I ma zamiar poślubić Nilsa Wiberga, odnoszącego sukcesy prawnika o ugruntowanej pozycji społecznej. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko jednego: pojednania z rodziną, którą opuściła cztery lata temu. Jej ojciec Lennart był tym szczególnie zawiedziony, widząc w Lindzie swoją prawowitą następczynię na czele słynnej stoczni Thorwaldsson. Kiedy przypadkowo spotyka w Göteborgu swoją siostrę Gunillę, Linda postanawia zawrzeć pokój i osobiście zaprosić ojca na swój ślub. Z bijącym sercem jedzie do dużej rodzinnej posiadłości w Angelholm.(premiera, 25 stycznia, godz. 20:00)Göran z przyczyn zawodowych musi zostać w Sztokholmie. Siri Westin, fotografka, jedzie więc do Strömsberg sama. Chce spędzić tam urlop i zapomnieć o szarej codzienności. Całkiem niespodziewanie natrafia na wilka i obawia się, że te zwierzęta pojawiły się w okolicy. Nazajutrz poznaje Jonasa, z zawodu rzemieślnika, który pomaga jej w poszukiwaniu wilka. Jonas w pewien sposób pociąga Siri.Pełen program ekranizacji w styczniu:• "Inga Lindström: Ślub Grety", emisja, czwartek, 4 stycznia, godz. 16:20• "Inga Lindström: Przystanek Söderholm", emisja, 4 stycznia, godz. 18:05• "Inga Lindström: Weekend w Söderholm", premiera tv, 4 stycznia, godz. 20:00 (premiera)• "Inga Lindström: Dom nad jeziorem", emisja, 4 stycznia, godz. 21:50• "Inga Lindström: Wszyscy kochają Elin", emisja, 4 stycznia, godz. 23:45• "Inga Lindström: Zakochana w szefie", emisja, 11 stycznia, godz. 16:20• "Inga Lindström: Nie zadzieraj z Lilli", emisja, 11 stycznia, godz. 18:05• "Inga Lindström: Cud z Sandbergen", premiera tv, 11 stycznia, godz. 20:00 (premiera)• "Inga Lindström: Miłość bez przedawnienia", emisja, 11 stycznia, godz. 21:50• "Inga Lindström: Jezioro Siljan", emisja, 11 stycznia, godz. 23:45• "Inga Lindström: Szalone czasy", emisja, 18 stycznia, godz. 16:20• "Inga Lindström: Ukochany wróg", emisja, 18 stycznia, godz. 18:05• "Inga Lindström: Spotkanie nad morzem", premiera tv, 18 stycznia, godz. 20:00 (premiera)• "Inga Lindström: Dwa światy", emisja, 18 stycznia, godz. 21:55• "Inga Lindström - Ukochany Sven", emisja, 18 stycznia, godz. 23:45• "Inga Lindström - Dom tysiąca gwiazd", emisja, 25 stycznia, godz. 16:20• "Inga Lindström: Farma nad jeziorem Mälar, emisja, 25 stycznia, godz. 18:05• "Inga Lindström: Decyzja podjęta nad rzeką", premiera tv , 25 stycznia, godz. 20:00 (premiera)• "Inga Lindström: Miłuj bliźniego swego", emisja, 25 stycznia, godz. 21:55• "Inga Lindström: Dzieci mojej siostry", emisja, 25 stycznia, godz. 23:45