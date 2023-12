Sylwester z Sylvestrem w Kino TV

Łukasz Szewczyk

• Sylwestrowa noc to nie tylko ostatni dzień roku, to także święto wszystkich Sylwestrów.

• Z tej okazji stacja Kino TV przygotowała maraton filmowy z najsłynniejszym z nich - gwiazdorem kina akcji Sylvestrem Stallone'em.

Pierwsze popołudniowe fajerwerki zapewni film, który wywindował Sylvestra Stallone'ado statusu megagwiazdy i dał początek wielkiej filmowej sadze. "Rocky" to historia dobrodusznego boksera, który przegapił moment na karierę i zamiast stawać w ringu, wykorzystuje swoje umiejętności by ścigać dłużników szemranego biznesmena. Życie chłopaka zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia dostaje wielką szansę od losu: mistrz świata wagi ciężkiej - Apollo Creed szuka nikomu nieznanego boksera do walki o tytuł, gdyż jego przeciwnik doznał kontuzji dłoni. Wybór pada właśnie na Rocky'ego. Produkcja otrzymała dziesięć nominacji do Oscara, ostatecznie zdobywając trzy statuetki w tym tę najważniejszą - dla najlepszego filmu. Przez lata powstało łącznie 6 produkcji opartych na historii filadelfijskiego, leworęcznego boksera: "Rocky" (1976), "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982), "Rocky IV" (1985), "Rocky V" (1990) i "Rocky Balboa" (2006). Cztery z nich będzie można zobaczyć na kanale Kino TV w sylwestrową noc.Ostatni wieczór roku uświetni również komedia sensacyjna "Stój, bo mamuśka strzela". Detektyw Joe Bomowski wiedzie poukładane życie, które zamienia się w wielki chaos wrazz wizytą nadopiekuńczej matki. Mama Joego wtrąca się do wszystkiego - w sprawy prywatnei zawodowe. Policjant jest na skraju wyczerpania nerwowego, ale prawdziwe kłopoty mają dopiero się zacząć, kiedy rodzicielka wplątuje syna w kryminalną aferę. W rolę zwariowanej mamuśki wcieliła się Estelle Getty znana szerokiej publiczności z kultowego serialu "Złotka".Ostatnią propozycją Kino TV w 2023 roku jest dramat katastroficzny "Tunel". Gigantyczny wybuch wstrząsa zatłoczonym tunelem pod rzeką Hudson w Nowym Jorku. Katastrofa odcina obie drogi wyjścia ruchliwej arterii komunikacyjnej, a wewnątrz uwięziona zostaje grupa przypadkowych ludzi. Do akcji wkracza Kit - były szef pogotowia ratunkowego, któremu udaje się dotrzeć do ocalonych. Jeśli chce, by ocaleni ujrzeli jeszcze światło dzienne, musi przeprowadzić ich przez ogień i chmury trujących gazów, unikając przy tym kolejnych eksplozji, osuwających się ścian, powodzi i stada wygłodzonych szczurów. Co ciekawe, jednym z powodów, dla których Sylvester Stallone zgodził się zagrać w tym filmie, była chęć przezwyciężenia panicznego lęku przed ciasnymi przestrzeniami. Aktor już wcześniej pokonał jedną ze swoich fobii w podobny sposób, bowiem jego angaż w filmie "Na krawędzi" był podyktowany walką z lękiem wysokości.Wszystkie filmy z kultowej sagi "Rocky" będą dostępne również w serwisie FilmBox+.Plan emisji:"Rocky" - 31 grudnia o godz. 15:00"Rocky II" - 31 grudnia o godz. 17:40"Stój, bo mamuśka strzela" - 31 grudnia o godz. 20:00"Tunel" - 31 grudnia o godz. 21:55"Rocky III" - 1 stycznia o godz. 00:30"Rocky IV" - 1 stycznia o godz. 02:35