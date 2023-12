Serial "Nędznicy" na Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Premiera uznanej adaptacji telewizyjnej autorstwa Andrew Daviesa

Na kanale Epic Drama debiutuje trzymająca w napięciu adaptacja dziewiętnastowiecznego klasyka Victora Hugo "Nędznicy", autorstwa uhonorowanego nagrodą BAFTA scenarzysty Andrew Daviesa. Niezwykły sześcioodcinkowy dramat opowiada historię Jeana Valjeana, byłego skazańca, który nie może uciec od swojej przeszłości, a także nieustępliwego policjanta Javerta prowadzącego za nim nieustanny pościg. Serial oczarowuje widzów bogatą fabułą, wyjątkowymi kreacjami aktorskimi i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.Po premierze w Wielkiej Brytanii serial zdobył uznanie krytyków telewizyjnych. The Guardian: "Po prostu elektryzuje... Dramat Andrew Daviesa sięga szczytu w majestatyczny sposób"; Daily Telegraph: "C'est magnifique... wielka uczta na zakończenie roku"; The Independent: "Lily Collins gra tragiczną Fantine zarówno z wdziękiem, jak i wewnętrzną siłą".Serial "Nędznicy", rozgrywający się w porewolucyjnej Francji, śledzi splatające się losy kilku postaci żyjących w trudnych realiach - ubóstwo, przestępczość i niesprawiedliwość społeczna to ich codzienność. W centrum historii znajduje się Jean Valjean, były skazaniec, który stara się odkupić swoje winy po latach spędzonych w więzieniu. Jego życie jest przepełnione cierpieniem, na każdym kroku mierzy się z odrzuceniem i uprzedzeniami. Prześladowany przez swoją przeszłość spotyka mądrego biskupa Digne, który namawia go do zastanowienia się nad własną moralnością i stylem życia.. Valjean na swojej drodze poznaje wiele różnych osób, w tym Fantine, zdesperowaną kobietę zmuszoną do prostytucji, aby utrzymać swoją młodą córkę, Cosette; Javerta, nieustępliwego inspektora policji zdeterminowanego, by postawić Valjeana przed sądem i Mariusa, młodego studenta uwikłanego w polityczne zawirowania tamtych czasów. Życiowe ścieżki bohaterów przeplatają się ze sobą, a oni sami stają w obliczu wielu przeciwności losu wystawiających na próbę ich siłę i odporność. Każdy z nich szuka miłości, nadziei i odkupienia w świecie, który często okazuje się okrutny i bezlitosny."Nędznicy" mogą pochwalić się gwiazdorską obsadą, dzięki której bohaterowie powieści Hugo zyskują głębię i autentyczność. Dominic West wciela się w kultową rolę Jeana Valjeana. David Oyelowo gra pewnego siebie inspektora Javerta. Lily Collins występuje jako Fantine. W rolach drugoplanowych można zobaczyć Josha O'Connora jako Mariusa, Ellie Bamber jako Cosette i Erin Kellyman jako Éponine. Adeel Akhtar i wielokrotnie nagradzana aktorka Olivia Colman wcielają się w małżeństwo - Monsieur i Madame Thénardier.Jednym z najbardziej urzekających elementów serialu są jego wspaniałe lokalizacje filmowe. Tło dla tej oszałamiającej wizualnie adaptacji stanowią malownicze krajobrazy Belgii oraz Francji. Przenoszą one widzów w samo serce XIX-wiecznej Europy - od tętniących życiem ulic Paryża czy Brukseli po spokojne wiejskie tereny.Dramat "Nędznicy" to pełna emocji podróż w czasie, a także wyjątkowa fabuła, poruszające kreacje aktorskie i oszałamiające zdjęcia. Premiera serii odbędzie się już 21 grudnia o godzinie 21:00 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki emitowane będą codziennie o tej samej porze.