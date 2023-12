"Filmowe STARcie". Nowe show na TVN.pl

Łukasz Szewczyk

• Filmowe szaleństwo na małym ekranie.

• Dziesięcioro śmiałków stanęło w świetle reflektorów, by sprawdzić swoją wiedzę o filmografii.

Marta Malikowska, Natasza Parzymies, Karolina Bruchnicka, Kornelia Strzelecka, Bartłomiej Kotschedoff, Grzegorz Daukszewicz, Małgorzata Kozłowska, Ina Sobala, Alek Pietrzak i Katarzyna Gałązka pod czujnym okiem Kai Klimek zawalczyli o tytuł mistrza Filmowego STARcia.Jak narysować "Sok z żuka"? Czy łatwo jest przedstawić Umę Thurman w kalamburach? Co łączy Meryl Streep i Clinta Eastwooda? Aktorzy i reżyserzy stanęli przed filmowymi wyzwaniami i wzięli udział w filmowej zabawie. W sześciu konkurencjach wykazali się wiedzą, sprytem i szybkością."Filmowe STARcie" to show, w którym spotkali się ludzie związani ze światem kina, by sprawdzić swoją filmową wiedzę. Choć całość była w formie zabawy, rywalizacji należała do zaciętych.Kto wyszedł ze studio z pucharem.Premiera dwóch odcinków teleturnieju "Filmowe STARcie" 20 grudnia o 20:00 na portalu TVN.pl.