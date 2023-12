Irena Santor, Andrzej Piaseczny i rodzina Bocellich w świątecznych programach RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Te Święta RMF Classic rozpocznie od wigilijnego spotkania z Pierwszą Damą Polskiej Piosenki - Ireną Santor, która będzie gościć w specjalnym wydaniu programu "NieDoMówienia" Artura Andrusa.

W latach 60. i 70. Irena Santor nagrała kolędy i pastorałki, które dla kilku pokoleń słuchaczy są wspomnieniem świąt z czasów dzieciństwa. Do tych nagrań i wspomnień artystka wróci w wigilijnych "NieDoMówieniach" (godz. 10-13).Kolejnym gościem, tuż przed pierwsza gwiazdką i wigilijną kolacją, będzie Bartek Kieżun, autor książki "Jerozolima do zjedzenia" (13-17). To będzie "kulinarna podróż w czasie" - próba odtworzenia kuchni i dań, które przyrządzali ludzie, żyjący ponad 2000 lat temu w okolicach dzisiejszego Betlejem.Od 17 w RMF Classic rozpocznie się koncert z najpiękniejszymi polskimi kolędami i pastorałkami, a o 20 specjalne wydanie "Operowej Niedzieli", w którym zabrzmi album Aleksandry Kurzak - "Hej, Kolęda!" z gościnnym udziałem Sebastiana Karpiela-Bułecki.W Pierwszy Dzień Świąt RMF Classic odwiedzi "Willę Tadeusz" w Lanckoronie (9-13) - najstarszy rodzinny pensjonat w Polsce, w którym bywali tacy artyści jak Wisława Szymborska, Sławomir Mrożek, Andrzej Wajda czy Stanisława Celińska.Popołudniu (13-17) do studia zawitają Andrzej Piasek Piaseczny i gitarzysta Kacper Dworniczak z najnowszą świąteczną płytą "Jeszcze zanim Święta". To będzie wspólne śpiewanie i rozmowy nie tylko o muzyce, ale także o tym, jak artyści spędzają Boże Narodzenie. Świąteczne wydanie "Piątki z literatury" (17-18) poświęcone będzie książkom i komiksom dla dzieci, ale oczywiście takim, które równie wielką frajdę mogą sprawić dorosłym.Z kolei od godz. 18 gościem świątecznego programu będzie Matt Dusk, kanadyjski artysta, który tuz przed Bożym Narodzeniem przejechał całą Polskę z cyklem świątecznych koncertów "A Very Sinatra Christmas", a wieczór (od 21) upłynie w towarzystwie słynnej muzycznej rodziny Bocellich i ich albumu "A Family Christmas", który Andrea Bocelli nagrał z synem i córką.W Drugi Dzień Świąt RMF Classic odwiedzi m.in. dwie wystawy: szopek krakowskich i warszawską "Kaplicę Sykstyńską" (10-13), a popołudniu (13-17) dziennikarze stacji opowiedzą o tajnikach pracy na planie filmowym zimą, m.in. zdradzą jak się robi śnieg.A już po godzinie 18 kolejny, wielki finał "Plebiscytu na Świąteczny Przebój Wszech Czasów" - przez cały grudzień już po raz 12. słuchacze wybierali najpiękniejszą - ich zdaniem - świąteczną piosenkę. W trakcie programu rozlosowane zostaną też nagrody.