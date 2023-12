Świąteczny koncert Edyty Górniak w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Bajkowa scenografia i piosenki w pełnych elegancji aranżacjach złożą się na wyjątkowy, osobisty koncert "Edyta Górniak świątecznie".

• Premiera na antenie telewizyjnej Jedynki

„Edyta Górniak świątecznie” / fot. Waldemar Kompała / TVP

"Edyta Górniak świątecznie" to wyjątkowe spotkanie - nastrojowa muzyczna opowieść osadzona w baśniowej scenerii. To także najpiękniejsze polskie kolędy oraz uwielbiane na całym świecie, nie tylko świąteczne, piosenki w wyjątkowym wykonaniu i autorskich aranżacjach na orkiestrę. To również, a może przede wszystkim, zaproszenie do bardzo intymnego świata artystki. Świata utkanego ze wspomnień, ale i wielkiej nadziei na przyszłość. Edyta Górniak mówi, że to muzyczne fotografie z jej prywatnego duchowego archiwum i zauważa: - Nie ma nic ważniejszego w życiu niż chwile. Więc łapcie Państwo zachłannie każdy moment tego spotkania. To jest wieczór dla Was i dla nas. To także spełnienie mojego dziecięcego marzenia o tym, by robić to, co kocham, dla ludzi, których kocham, dzieląc się muzyką.Do udziału w koncercie Edyta Górniak zaprosiła dwóch wyjątkowych gości, a towarzyszyć będzie im orkiestra pod batutą Grzegorza Urbana, o której artystka mówi, że to "najlepsi z najlepszych, prawdziwi wirtuozi". Koncert wyreżyserował Konrad Smuga.Widowisko w rodzaju popularnego w Stanach Zjednoczonych Christmas Show będzie w polskiej telewizji czymś nowym. - Muzyka świąteczna to dla każdego z nas długa lista ulubionych utworów zimowych, romantycznych, radosnych, a nawet baśniowych. Muzyka świąteczna to przecież nie tylko kolędy. Przypominają nam o tym co roku stacje radiowe, lecz nie telewizje - mówi Edyta Górniak. Wśród utworów wybranych osobiście przez piosenkarkę usłyszymy m.in. "Let it snow", "White Christmas", "Cichą noc", "Lulajże Jezuniu", ale czeka nas też muzyczna niespodzianka - słynny szlagier "Fly me to the moon" w wykonaniu osoby, która jest artystce szczególnie bliska. Będzie to jeden z najbardziej emocjonalnych momentów show.Premiera koncertu "Edyta Górniak świątecznie" w świąteczny poniedziałek (25 grudnia, godz. 18:35) na antenie TVP1.