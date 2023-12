Koncert Julii Żugaj "Świąteczne Harmonie Tour" na żywo w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Koncert jednej z najpopularniejszych młodych artystek, Julii Żugaj, kończący trasę "Świąteczne Harmonie Tour", odbędzie się w warszawskim klubie Progresja

• Transmisja w Canal+ Online

Trasa "Świąteczne Harmonie" przeniesie jej uczestników w bajkowy świat Świąt Bożego Narodzenia i przywoła najpiękniejsze wspomnienia z dziecięcych lat. Organizatorzy obiecują: "gdy zamkniecie oczy i zanurzycie się w muzyce, poczujecie słodki zapach przyprawy piernikowej oraz goździków. Zobaczycie prószący za oknem śnieg, dzieci lepiące bałwana, wspólne ubieranie choinki i chowanie ciasteczek dla Świętego Mikołaja".To druga solowa trasa koncertowa Julii Żugaj, tym razem przygotowana w zimowo-świątecznej oprawie. Goście będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał, covery znanych utworów oraz najpopularniejsze przeboje Julii w zupełnie nowej oprawie.Po raz kolejny nie tylko na żywo, ale też na ekranach za pośrednictwem serwisu Canal+ Online. Zarówno live (20 grudnia od godz. 18.45) jak i w dowolnym momencie po zakończeniu transmisji.Kilka dni później (29 grudnia) premierę będzie miał niezwykły materiał vlogowy z kulisami trasy koncertowej Julii Żugaj. Artystka zabierze widzów na backstage, do garderoby oraz na spotkania meet&greet. W filmie będzie można zobaczyć także fragmenty nagrań z teledysku do jednej z jej najnowszych piosenek i niepublikowane wcześniej momenty z tegorocznej trasy koncertowej.Koncert będzie dostępny dla wszystkich osób, które zakupią pakiet Canal+ Events lub pakiet Canal+. W ramach oferty serwisu Canal+ Online dostępny jest też zapis koncertu z pierwszej trasy artystki - Moonfest, a także REALITY CHECK PROBL3MU, występ Sobla, koncert Young Leosi z Hulanki Tour, legendarny koncert MATY na płycie lotniska na Bemowie oraz serię koncertów MTV Unplugged (Margaret, Natalia Kukulska, Mrozu, Krzysztof Zalewski, a od 31.12 także Organek). W ramach pakietu Canal+ Events widzowie otrzymają też dostęp do pełnej oferty filmów i seriali.