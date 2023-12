Netflix na styczeń. "Griselda", "Forst", "Skok w przestworzach" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na styczeń 2024

Netflix - wykaz premier na styczeń 2024 roku:

Polskim wydarzeniem miesiąca będzie premiera serialu(od 11 stycznia) z Borysem Szycem w roli głównej. Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej.SERIALEWśród pozostałych serialowych premier(od 1 stycznia). Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.(od 4 stycznia). Kiedy tajemniczy wróg atakuje jego rodzinę, członek tajpejskiej triady udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją upartą matkę i beztroskiego młodszego brata.(od 25 stycznia) Miniserial inspirowany historią Griseldy Blanco - inteligentnej i ambitnej kolumbijskiej bizneswoman, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w dziejach.FILM(od 4 stycznia). W 1972 roku urugwajski samolot rozbił się w samym sercu Andów. Ocalali mogli liczyć tylko na siebie i swoich towarzyszy. Film w reżyserii J.A. Bayony.(od 11 stycznia). Gdy Nine kradnie Pryzmat Paradoksu, aby stworzyć świat dla siebie, Sonic musi zjednoczyć siły z nietypowymi sojusznikami, aby powstrzymać plany wroga.(od 12 stycznia). Doświadczony złodziej dzieł sztuki i jego doborowa ekipa planują szokujący skok -- chcą ukraść pół miliarda dolarów w złocie z lecącego samolotu.(od 19 stycznia). Desperacko próbując zdążyć na urodziny córki -- i utrzymać prawa do opieki nad nią -- zawodnik MMA nie stawia się na walkę, przysparzając sobie wrogów.(od 22 stycznia). Ciekawski Nori poznaje świat i siebie podczas podwodnych przygód z narwalami i naziemnych z jednorożcami.(od 31 stycznia). Dwóch młodych policjantów stoi nad wyborem współpracy lub działania w ruchu oporu, przemierzając okupowaną przez nazistów Antwerpię podczas II wojny światowej.ROZRYWKA(od 12 stycznia). Wyjątkowy eksperyment społeczny teraz również w Szwecji. Lokalni single i singielki poszukują prawdziwej miłości i oświadczają się -- i to jeszcze zanim zobaczą się twarzą w twarz.(od 24 stycznia). Różowa Brygada powraca do Nowego Orleanu, by wnieść trochę świeżości do stylu i życia uczestników, a przy okazji ponownie wzruszyć i zaskoczyć widzów.DOKUMENT(od 1 stycznia). Bliźnięta jednojajowe przez 8 tygodni stosują różne diety i style życia w ramach eksperymentu badającego wpływ określonych pokarmów na ludzki organizm.(od 10 stycznia). Najlepsi tenisiści świat wracają na korty i w kolejnym trudnym sezonie dają z siebie wszystko, aby wygrywać turnieje wielkoszlemowe.• od 1 stycznia:Już mnie nie oszukaszJesteś tym, co jesz: Bliźniaczy eksperymentKryptoprzekręt• od 4 styczniaBracia SunŚnieżne Bractwo• od 5 styczniaPotwór z Gyeongseongu: Część 2W żałobie w drogę• od 10 styczniaZaufanie: Gra chciwościBreak Point: Sezon 2Chłopiec pochłania wszechświat• od 11 styczniaChampionSonic Prime: Sezon 3Forst• od 12 styczniaSkok w przestworzachMiłość jest ślepa: Szwecja• od 15 styczniaSkok w przestworzachMiłość jest ślepa: Szwecja• od 18 styczniaRachid Badouri: Les fleurs du tapis• od 19 styczniaMiłość w spektrum: Sezon 260 minutMi soledad tiene alas• od 20 styczniaUwieść króla• od 22 styczniaNie całkiem narwal: Sezon 2• od 23 styczniaJacqueline Novak: Get on Your Knees Standup Special• od 24 styczniaPorady różowej brygady: Sezon 8Puchar Sześciu Narodów z bliska• od 25 styczniaGriseldaMasters of the Universe: Revolution• od 29 styczniaPotężny mały Bheem w przedszkolu• od 30 styczniaJack Whitehall: Settle Down• od 31 styczniaBaby BanditoWILJak Aleksander Wielki został bogiemThe Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Część 1NA LICENCJI:Viki Gabor (od 2 stycznia)Love me or leave me. Kochaj albo rzuć (od 2 stycznia)Man On The Run (od 5 stycznia)Umma (od 10 stycznia)Liczba doskonała (od 11 stycznia)Rodzinka rządzi (od 17 stycznia)The Real World: Season 16 (od 20 stycznia)Halloween zabija (od 24 stycznia)Kolacja (od 24 stycznia)Studio 666 (od 25 stycznia)