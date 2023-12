TVN Warner Bros. Discovery wzmacnia cyfryzację

Łukasz Szewczyk

• Adam Sawicki od stycznia 2024 roku obejmie stanowisko Group Senior Vice President Digital w TVN Warner Bros. Discovery.

• W nowej roli będzie odpowiadał za konsolidację działań w obszarze digital, strategię oraz nowy standard zarządzania projektami cyfrowymi koncernu medialnego.

Adam Sawicki / Fot. TVN Warner Bros. Discovery

Adam Sawicki dołączył do Warner Bros. Discovery w Polsce w kwietniu 2023 roku, a od września sprawował funkcję Head of Digital. Przez ostatnie 9 miesięcy doradzał zarządowi firmy w tworzeniu długoterminowej strategii cyfrowej ukierunkowanej na konsolidację cyfrowych aktywów grupy oraz koncentrację na budowaniu silnej obecności biznesowej w nowych obszarach.Adam Sawicki, Group Senior Vice President DigitalOd stycznia 2024 roku będzie sprawował funkcję Group Senior Vice President Digital. W nowej roli będzie odpowiedzialny za wdrożenie strategii cyfrowej TVN Warner Bros. Discovery, co oznacza operacyjny nadzór nad wszystkimi serwisami on-line w obszarze Lifestyle & Entertainment, rozwój nowoutworzonego inkubatora projektów cyfrowych, obszaru Data & AI oraz produktowy wymiar serwisu TVN24.pl.Adam Sawicki jest absolwentem Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Sztokholmskiego. Zasiadał w zarządach międzynarodowych spółek i ma za sobą wieloletnie doświadczenie w takich firmach jak Telia, Netia, T-Mobile Polska czy GTS Group. Był odpowiedzialny między innymi za cyfrową transformację giełdowej spółki AmRest, pionierskie inwestycje w nowe modele biznesowe jak GLOVO, czy współtworzenie VeloMarket pierwszej platformy e-commerce typu marketplace stworzonej w Polsce przez instytucję finansową.