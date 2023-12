"Boski podcast" TOK FM o świątecznych zwyczajach w różnych kulturach i religiach

Łukasz Szewczyk

• Startuje nowa produkcja TOK FM, powstająca w ramach cyklu "Boski podcast".

• Tym razem tematem podcastów Karoliny Oponowicz będą świąteczne zwyczaje w różnych kulturach i religiach.

Jak i co świętują wyznawcy różnych religii? O co w tych świętach tak naprawdę chodzi? Dlaczego jedzenie jest ważną ich częścią, niezależnie od wyznania? Po co sprzątać dom w ramach przygotowań do Bożego Narodzenia, chińskiego Nowego Roku, czy hinduistycznego święta Diwali? Wyznawcy jakiej religii przed świętami spłacają długi, jakiej zażegnują spory, a jakiej robią lampiony? Czy święta spędzane w pojedynkę mają sens? Albo, czy można je obchodzić bez zwyczajowych ozdób, rytuałów, prezentów, świec, słodyczy? Czy to grzech, jeśli katolik zje się w Wigilię kurczaka, Chińczyk nie spotka się w Nowy Rok z rodziną, a buddysta nie pójdzie do świątyni w urodziny Buddy? Te i jeszcze więcej kłopotliwych pytań, zadaje swoim rozmówczyniom i rozmówcom Karolina Oponowicz w "Boskim podcaście. O świętach". Są wśród nich wyznawczynie i wyznawcy: buddyzmu, hinduizmu, judaizmu, protestantyzmu, katolicyzmu, prawosławia, religii Chin i islamu. Prowadząca zaś, jak sama przyznaje, jest osobą niewierzącą, więc nie ma dla niej tematów tabu.Produkcja obejmie 8 odcinków. Każdy z nich będzie dotyczył innego wyznania. Wszystkie odcinki zostaną opublikowane w dniu premiery tj. 22 grudnia o godz. 12:00. Całość będzie dostępna dla subskrybentów TOK FM Premium na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM.Karolina Oponowicz - socjolożka, dziennikarka, redaktorka książek w Wydawnictwie Agora, autorka książek, m.in. "Bozie. Czyli jak wygląda Bóg" i (z Pawłem Goźlińskim) "Bralczyk o sobie". Autorka i prowadząca podcasty TOK FM: "Co z Ciebie wyrośnie" oraz "Boski podcast. O śmierci".Wydawczynią "Boskiego podcastu. O śmierci" jest Katarzyna Michałowska, za opiekę redakcyjną odpowiadają Magdalena Birecka oraz Bartosz Dąbrowski, oprawę graficzną przygotował Przemysław Pajer.