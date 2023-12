Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok z TVP

Łukasz Szewczyk

• Propozycje Telewizji Polskiej na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

• Wzruszające koncerty kolęd, jubileusze wielkich muzycznych gwiazd, filmy fabularne i dokumentalne, porywający do tańca koncert sylwestrowy

W Wigilię, o godz. 15:50, TVP1 zaprasza do Wilna na wyjątkowe spotkanie z Polakami związanymi z tamtejszym Polskim Teatrem "Studio" - "Bóg się rodzi. Wigilia Wileńska". O godz. 17:30, w 800. w rocznicę powstania pierwszej żywej szopki autorstwa św. Franciszka z Asyżu, widzowie obejrzą "Pójdźmy wszyscy do stajenki - koncert kolęd z Niepokalanowa z udziałem Pary Prezydenckiej". Po uroczystej pasterce z Watykanu pod przewodnictwem Papieża Franciszka (godz. 19:25) TVP1 zaprasza na "Świętą Noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z Bazyliki Mariackiej w Krakowie" (godz. 21:30).W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Jedynce jubileusz jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej -"Edyta Górniak świątecznie" (godz. 18:35). Będzie to osobista narracja artystki z jej wspomnieniami i anegdotami. Wieczorem świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" (godz. 20:20) oraz kinowy hit pt. "Filip" z Erykiem Kulmem w roli głównej, oparty na kanwie powieści Leopolda Tyrmanda pod tym samym tytułem (godz. 21:35).W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia gratka dla wielbicieli talentu Zbigniewa Wodeckiego - filmowa biografia pt. "Lubię wracać tam, gdzie byłem" (godz. 13:05). TVP1 zaprasza na jubileuszowy odcinek "Jaka to melodia?" z udziałem artystki z jednym z najpiękniejszych mezzosopranów na świecie, Alicji Węgorzewskiej, która w towarzystwie przyjaciół - Marka Piekarczyka, Marty Burdynowicz i Bogdana Kierejszy - będzie świętować 30-lecie swojej kariery artystycznej (godz. 17:25). Natomiast wieczorem o 20:20 - "Kobieta sukcesu", polska komedia romantyczna w doborowej obsadzie.W oczekiwaniu na ostatni dzień tego roku widzowie Jedynki obejrzą opowieść o zjawiskowej aktorce i piosenkarce Kalinie Jędrusik. W ramach Hitu na sobotę o godz. 20:20 "Bo we mnie jest seks" z Marią Dębską w roli głównej.W najbliższe Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w TVP2 emocji dostarczą teleturnieje: "Familiada", "Szansa na sukces", "Koło Fortuny", "Postaw na milion" czy "Tak to leciało!" A w nich zobaczymy m.in. aktorów z "Na sygnale" - Dariusza Wieteskę i Leę Oleksiak, dziennikarza TVP Sport Rafała Patyrę, Miss World 2021 Karolinę Bielawską, prowadzących "Pytanie na śniadanie" - Idę Nowakowską, Izabellę Krzan, Aleksandra Sikorę, Tomasza Wolnego, Roberta Rozmusa.Jak co roku, produkcja serialu "M jak miłość" przygotowała dla widzów specjalny, świąteczny odcinek - emisja w Wigilię o godz. 20:00.31 grudnia o godz. 19:50 w TVP2 startuje najlepszy Sylwester w Polsce - na scenie wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Roxie Węgiel, Sławomir i Kajra oraz Zenek Martyniuk.Interesujące propozycje przygotowały kanały tematyczne Telewizji Polskiej. W pierwszy dzień Świąt TVP Kultura zaprasza na "Kolędy z Mazowszem" i "Kolędy Śląska", natomiast 26 grudnia widzowie obejrzą "Małe zbrodnie małżeńskie" w Teatrze TV z udziałem Krystyny Jandy i Jana Frycza. W Nowy Rok tradycyjnie "Koncert Noworoczny z Wiednia 2024" (cz. I godz. 11:15, cz. II o godz. 12:15 w TVP2).W Wigilię TVP Kobieta zaprasza widzów do Laponii. Tę magiczną, świąteczną podróż będzie można obejrzeć 24 grudnia w programie "Podróże Małej i Dużej" (godz. 18:50). Na antenie nie zabraknie również wspólnego kolędowania - o godz. 10:00 w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia Golec uOrkiestra zaśpiewa prosto z Bukowiny. Natomiast romantyczną, filmową opowieść z udziałem Cory Lee, Davida Lafontaine'a pt. "Świąteczny bal" widzowie obejrzą o godz. 12:00.TVP Polonia zaprasza na film dokumentalny o życiu i karierze piosenkarki i kompozytorki, laureatki wielu festiwali ­­­- "Anna German w sercach ludzi" - premierowa emisja 25 grudnia o godz. 17:25. Natomiast 31 grudnia o godz. 17:20 antena zaprasza na "Polonia Jazz Night" - koncert dla sympatyków jazzu z udziałem Urszuli Dudziak, Doroty Miśkiewicz oraz zespołu EABS.W ofercie TVP ABC, kanału dla najmłodszych, nie zabraknie filmowych przygód ich ulubieńców. Dzieci w Wigilię i święta spotkają z się między innymi z Pettsonem i Findusem, misiem Paddingtonem oraz bohaterami "Opowieści wigilijnej".TVP Historia przypomni w święta kultowe komedie, które stanowiły przed laty trafny komentarz do szarego życia w PRL-u. Widzowie będą mogli zobaczyć komedię Stanisława Barei "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Rejs" Marka Piwowskiego oraz "Zezowate szczęście" Andrzeja Munka. TVP Dokument przypomni sylwetki niezapomnianych gwiazd. Podczas Świąt antena zaprasza na dokument o Krzysztofie Krawczyku oraz serial o Annie Przybylskiej. Natomiast w wigilię Nowego Roku czeka na widzów wyjątkowa podróż biograficzna z królową polskiej estrady, Marylą Rodowicz. Popularne i lubiane filmy znajdą się również TVP HD. W Wigilię antena zaprezentuje trylogię Sylwestra Chęcińskiego ("Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć"), a w ostatni dzień roku obsypany nagrodami "La La land".Redakcja TVP Nauka przygotowała dla widzów emocjonujące filmy prezentujące wspaniałą dziką naturę. Od Wigilii antena prezentować będzie premierowo cykl filmów "Stacja Arktyka Horsund wzywa" oraz "Mieszkańcy Wielkiej Rafy". W Wigilię TVP nauka wyemituje polski film dokumentalny "Nowe oko na Wszechświat" w reżyserii Robera Szaja i Bogumiła Radajewskiego, którzy przybliżą wyniki badań prowadzonych za pomocą Teleskopu Jamesa Webba. Ekipa TVP Nauka jako jedna z nielicznych na świecie śledziła to wydarzenie wprost z Centrum ESA."Magiczne Święta" w TVP3 to spotkanie z gwiazdami muzyki. Przy wigilijnym stole zasiądą: Blue Café, Skolim, Braxton, Kabaret Otto, Dariusz Stachura (godz. 12:00). Świąteczne spotkanie pełne niespodzianek i zaskakujących sytuacji w "Blasku Gwiazd" (godz. 13:00, część I - 25 grudnia, część II - 26 grudnia) przygotuje Laura Łącz wraz z synem Andrzejem Jaxa-Chamcem. Wśród gości pojawią się m.in.: Mikołaj Roznerski, Hania Nowosielska, Justyna Sieńczyłło, Izabela Trojanowska. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia TVP3 zaprasza na integracyjne widowisko słowno-muzyczne pt. "Świętokrzyskie kolęduje na czułą nutę" (godz. 15:20).