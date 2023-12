"Prosta sprawa". Nowy serial akcji wiosną 2024 w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ zapowiada kolejny polski serial - nową produkcję twórców "Furiozy" i adaptacji bestsellera Wojciecha Chmielarza.

• "Prosta sprawa" to opowieść o bezimiennym bohaterze szukającym sprawiedliwości, który wpada w sam środek mafijnych pojedynków w Karkonoszach.

•Padł ostatni klaps na planie, premiera wiosną 2024 w Canal+

Mateusz Damięcki w serialy Canal+ "Prosta sprawa" / Fot. Przemek Pączkowski

Najnowsza produkcja Canal+ to serial o bohaterach, którzy muszą balansować pomiędzy dobrem a złem. Głównym protagonistą jest bezimienny mściciel z trudną przeszłością. Zależy mu na spłacie długu człowiekowi, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie, pożyczył mu pieniądze, a obecnie jest zamieszany w konflikt z lokalną mafią. Od tego momentu zaczyna się walka głównego bohatera o życie, i to nie tylko swoje. Imponujące sceny walk i pościgów, silni bohaterowie grani przez najlepszych polskich aktorów, pełna suspensu fabuła, a to wszystko w scenerii malowniczych Karkonoszy - "Prosta sprawa" to serial, który trzyma za gardło od pierwszego odcinka.W głównych rolach Mateusz Damięcki, Piotr Adamczyk wcielający się w szefa jeleniogórskiej mafii, Magdalena Wieczorek w roli dociekliwej dziennikarki pomagającej Inco oraz Mateusz Więcławek jako jego poszukiwany przyjaciel. W pozostałych rolach Iza Kuna, Mateusz Kmiecik, Maciej Musiał, Maciej Damięcki, Daniel Olbrychski Weronika Humaj i Ivan Franěk. Nie zabraknie również specjalnych gości.- mówi Beata Ryczkowska, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji Canal+ Polska.Scenarzystą i reżyserem serialu jest Cyprian T. Olencki ("Furioza"), za zdjęcia odpowiada Klaudiusz Dwulit ("Furioza"), za scenografię Natalia Maciejewska ("Emigracja XD"), za kostiumy Milena Jaroszek ("Furioza"), za charakteryzację Alina Janerka ("Mały zgon"), a za udźwiękowienie Jerzy Murawski ("Ukryta sieć") i Grzegorz Żaglewski. Kierowniczką planu jest Agnieszka Majek. Producentami serialu są Beata Ryczkowska i Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak ze strony Canal+ Polska oraz Marcin Zarębski z 2 HUNGRY CROCODILES ("Furioza").Premiera "Prostej sprawy" wiosną 2024 r. w Canal+ Online i na Canal+ Premium.