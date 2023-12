Świąteczne filmy w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Filmy o miłości i szczęściu, ku pokrzepieniu serc

• Serwis Polsat Box Go proponuje świąteczne produkcje, które wprowadzą widzów w klimat najpiękniejszego czasu w roku.

Serwis Polsat Box Go przygotował filmową ofertę na święta. Wśród propozycji m.in.:Po przybyciu Świętego Mikołaja, mieszkańcy miasta doznają miłosnych wzlotów i upadków. W rolach głównych występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz, Michał Czernecki i Joanna Balasz.orazLosy kilkorga dobrze znanych i lubianych bohaterów, m.in. Szczepana, Kariny oraz niesamowitego Melchiora, ponownie przeplatają się w Wigilię Bożego Narodzenia, a nowe postaci wniosą do kultowych świątecznych produkcji kolejne przygody.to romantyczna komedia twórcy takich hitów jak "Rodzinka.pl" oraz "Listy do M. 4". Ewa jest idealną panią domu, a Boże Narodzenie to dla niej najważniejszy czas. Na skutek różnych sytuacji, kobieta postanawia dać sobie spokój ze świętami. Wsiada do pierwszego lepszego pociągu i wyrusza w podróż.to rozkoszna animacja dla małych i dużych księżniczek. Cała seria, składająca się z 11 części - za każdym razem przenosi widzów w magiczny świat członków królewskiej rodziny i małej Alise oraz ich epickich przygód.Rodzina Świątecznych odwiedza hotel, w którym ukrywa się troje osieroconych elfów. Hugo, najmłodszy z rodziny, postanawia pomóc im wrócić do swojej krainy.