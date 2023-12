Turnieje z udziałem Świątek, Hurkacza, Djokovića w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Aryna Sabalenka, Novak Djoković to tylko wybrane gwiazdy światowego tenisa, które w najbliższych dniach będzie można oglądać w Canal+

• Wszystko za sprawą turniejów World Tennis League i Riyad Season Tennis Cup

to turniej pokazowy, który w dniach 21-24 grudnia odbędzie się w hali Etihad Arena na wyspie Yas w Abu Zabi. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery zespoły, które codziennie od pierwszego do trzeciego dnia będą rozgrywać po dwa mecze, w grze pojedynczej i podwójnej mężczyzn i kobiet oraz w mikstach. Dwie najlepsze drużyny zmierzą się w finale ostatniego dnia turnieju.Iga Świątek zagra w drużynie "The Hawks", a jej partnerem w zespole będzie Hubert Hurkacz. Oprócz Polaków w składzie ekipy "Jastrzębi" znaleźli się także Francuzka Caroline Garcia i Norweg Casper Ruud. W turnieju udział wezmą również m.in. wiceliderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka, jak również była mistrzyni Wimbledonu Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn rywalizować będą m.in. Daniił Miedwiediew, finalista Australian Open 2023 Stefanos Tsitsipas i złoty medalista olimpijski z Tokio w grze mieszanej Andriej Rublow.Składy drużyn na World Tennis League 2023:The Hawks: Iga Świątek, Caroline Garcia, Hubert Hurkacz, Casper Ruud.The Falcons: Jelena Rybakina, Leylah Fernandez , Taylor Fritz, Frances Tiafoe.The Eagles: Sofia Kenin, Danił Medwiediew, Andriej Rublow, Mirra AndriejewaThe Kites: Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrow.W dniu otwarcia zawodów "The Hawks" z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w składzie zmierzą się z "The Falcons".Innym turniejem, który będzie można śledzić w Canal+ będzie. Będzie to turniej pokazowy, w którym wystąpią wielkie gwiazdy tenisa. W rywalizacji kobiet, która odbędzie się 26 grudnia, zmierzą się ze sobą Białorusinka Aryna Sabalenka i Tunezyjka Ons Jabeur. Natomiast w starciu mężczyzn, które toczyć będzie się kolejnego dnia, zagrają dwaj najlepsi tenisiści świata. Novak Djoković, zwycięzca dwudziestu czterech "szlemów", zmierzy się z hiszpańską gwiazdą tenisa Carlosem Alcarazem, który ma na swoich koncie dwa tytuły wielkoszlemowe. Zawody odbędą się w Kingdom Arena w Riyadzie, która może pomieścić ponad 40 000 widzów.Plan transmisji:Czwartek (21 grudnia):• 11:00(Canal+ Sport)Komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-Kostecka• 15:00(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Klaudia Jans-IgnacikPiątek (22 grudnia):• 12:00(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 15:00(Canal+ Sport)Komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-KosteckaSobota (23 grudnia):• 12:00(Canal Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Bartosz Ignacik• 15:00(Canal+ Sport)Komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-KosteckaNiedziela (24 grudnia):• 15:00 Finał (Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Adam MolendaWtorek (26 grudnia):• 17:50(Canal+ Sport)Komentarz: Tomasz WolfkeŚroda (27 grudnia):• 17:50 Novak Djoković - Carlos Alcaraz (Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Adam MolendaZ kolei 25 grudnia w Canal+ Online swoją premierę będzie mieć kolejna produkcja serialowa.- to tytuł propozycji Canal+, która opowiada o kończącym się sezonie na tenisowych kortach. Kibice będą mogli zobaczyć kluczowe momenty i najważniejsze zagrania. Nie zabraknie także ekskluzywnych wywiadów z najlepszymi zawodniczkami świata oraz członkami sztabów szkoleniowych.