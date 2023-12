Święta z olimpijczykami i zapowiedzi 2024 roku w Radiu RMF24

Łukasz Szewczyk

• Tegoroczna Wigilia w Radiu RMF24 będzie prawdziwie wielowyznaniowa - Tomasz Terlikowski spotka się z luteranami i grekokatolikami.

• Święta natomiast upłyną w klimatach filmowo-sportowych.

Specjalny program 24 grudnia już od godz. 9 poprowadzi Marcin Jędrych, który zapyta o. Dariusza Piórkowskiego - jak zasiąść do wspólnej wieczerzy z osobą, z którą jesteśmy skonfliktowani. Prof. Jerzy Bralczyk wytłumaczy natomiast znaczenie słowa wigilia. Od 13 do 15 na wielowyznaniową Wigilię zaprasza Tomasz Terlikowski. Sprawdzi on, jak do obchodów Świąt szykuje się małżeństwo kapłanów luterańskich i grekokatolicki ksiądz wraz z żoną i trójką dzieci.25 grudnia Radio RMF24 zaprasza na "Święta jak z filmu". Od godz. 9 Krzysztof Urbaniak wraz z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą, dziennikarką "Faktów kulturalnych RMF FM" i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, blogerką i autorką programu o serialach w RMF Classic, porozmawia o kultowych świątecznych komediach romantycznych, m.in. "Holiday" i "To właśnie miłość". Śladami tego drugiego filmu, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie, wybierzemy się na zimowy spacer po Londynie.Drugi dzień świąt upłynie na sportowo. Piotr Salak po 9 spotka się z polskimi nadziejami medalowymi na igrzyskach w Paryżu. Zapyta ich o przygotowania do Igrzysk i o rzeczy, o które nikt nigdy wcześniej ich nie pytał. Wśród gości będą m.in. Pia Skrzyszowska, Natalia Kaczmarek, Paweł Fajdek i Kamil Semeniuk.1 stycznia w Radiu RMF24 od 10 zapowiedzi tego, co czeka nas w 2024 roku - w gospodarce, sporcie, polityce, a nawet w kosmosie. Paweł Balinowski porozmawia o tym z dziennikarzami i gośćmi m.in. gen. Bogusławem Packiem, ekonomistą Piotrem Kuczyńskim i astronomem Jerzym Rafalskim.