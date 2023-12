Sylwester w Disco Polo Music i Polo TV

Łukasz Szewczyk

• Sylwestrowe koncerty Disco Polo Music i Polo TV

W sylwestrowy wieczór kanały Disco Polo Music i Polo TV przygotowały dla widzów dwa koncerty. O godz. 20.00 koncert, to 20 gwiazd sceny disco i ponad 60 przyśpiewek, pieśni i piosenek biesiadnych, które zna i nuci cała Polska. Wystąpią takie gwiazdy jak Sławomir i Kajra, Marcin Miller, zespół Piękni i Młodzi, Radosław Liszewski z zespołu Weekend, Classic, Playboys, Andre, Bayer Full, Top Girls, Mejk, Defis, After Party, Czadoman, Masters, Małgosia Główka z zespołu Camasutra, Power Play, Marcin Siegieńczuk i Luka Rosi. Podczas biesiadowania pojawią się także Górale, czyli Kapela Ciupaga i zespół Zbóje. Gwiazdy zaśpiewają popularne przeboje weselne, ogniskowe, góralskie, cygańskie, harcerskie i żołnierskie. Podczas koncertu usłyszeć będzie można takie piosenki jak: "Bella Mari", "Hej sokoły", "Marianno", "Takiego Janicka", "Zabrałaś serce moje", "Zagraj mi piękny cyganie" i wiele, wiele innych. W trakcie wydarzeniaartyści będą nie tylko śpiewać, tańczyć oraz bawić się z publicznością, ale też i zdradzać swoje wspomnienia i anegdoty związane z ich niezapomnianymi biesiadami.Następnie (o godzinie 23:00) widzowie w Nowy Rok wejdą. Usłyszymy największe przeboje najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny tanecznej. Wystąpią m.in. Skolim z hitem "Wyglądasz idealnie!" a także, Mig, After Party, Classic, Extazy, Weekend, Playboys, Topky, Łobuzy, Szpilki, Camasutra, Masters, Weź nie pytaj, Jorrgus, Quest, Capitan Folk, Iness. Koncert urozmaici multimedialna scenografia oraz imponujące efektypirotechniczne.