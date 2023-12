"Polonia Warszawa. Kiedyś to było", "Ojciec i syn". Nowe seriale w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

. Jest to dwuodcinkowa opowieść o jednym z najstarszych klubów w Polsce, którego historia napisała idealny scenariusz na serial. W tej serii widzowie przeżyją fascynującą podróż "Czarnych Koszul". Wzloty i upadki, ale także miłość i piękne chwile. W dokumencie zaprezentowane zostaną wypowiedzi byłych piłkarzy, m.in. Igora Gołaszewskiego, Radosława Majdana czy Macieja Szczęsnego.- mówi współtwórca serialu, Adam Stelmaszczyk.Kibice będą mogli obejrzeć i wysłuchać ekskluzywnych rozmów z takimi postaciami, jak były właściciel Polonii Józef Wojciechowski, aktor i kibic Jan Englert oraz Juliusz Kulesza, jedna z ostatnich żyjących osób, która pamięta pierwsze mistrzostwa Polonii w 1945 roku. Nowy serial to wielowątkowa opowieść o pięknych chwilach, ale i o walce z przeciwnościami losu. Premiera pierwszego odcinka już 26 grudnia. Tylko w serwisie streamingowym Canal+ Online.Drugą z piłkarskich propozycji jest niespotykany dotąd formatTo czteroodcinkowa podróż, w której synowie będą przepytywać swoich zaskoczonych ojców. Nie zabraknie wzruszeń, trudnych pytań i szczerych odpowiedzi. Bohaterami poszczególnych odcinków będą Marek i Łukasz Jóźwiakowie, Michał i Tomasz Listkiewiczowie, Piotr i Szymon Włodarczykowie oraz Michał i Jakub Żewłakowowie. Przygotowanie każdego z odcinków wymagało wiele miesięcy przygotowań, aby tytułowy ojciec nie spodziewał się, że tym razem to właśnie jego syn będzie przeprowadzał z nim wywiad, chyba najcięższy w jego karierze.Relacje, jakie łączą ojca i syna powodują, że wywiady są wyjątkowe i pełne niespotykanych wcześniej historii. Tym razem nie będzie typowych dziennikarskich pytań. "Ojciec i syn" to niezwykła seria, która zaprasza widzów do intymnego świata bohaterów oraz rozmów, które nie zostają w rodzinie. Każdy odcinek to podróż do przeszłości, gdzie syn przeprowadza szczery wywiad ze swoim ojcem na temat jego fascynującej kariery piłkarskiej i nie tylko.- ówi pomysłodawca i współtwórca produkcji, Łukasz Jóźwiak.Premiera dwóch pierwszych odcinków już 23 grudnia. Tylko w serwisie streamingowym Canal+ Online.