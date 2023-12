"Nie idziemy na sylwestra". Niebanalna impreza z TVN

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN szykuje wydarzenie przedsylwestrowe.

• Czołowe nazwiska polskiej sceny muzycznej spotykają się by wykonać covery najpopularniejszych hitów.

• Gospodarzami będą Marcin Prokop i Wojtek Łozowski.

"Nie idziemy na Sylwestra" to wyjątkowy koncert, który zaskoczy swoją nowoczesną, choć kameralną formułą i muzycznymi aranżacjami. Ten niecodzienny pomysł to alternatywna propozycja dla tych, którzy w oczekiwaniu na Nowy Rok, chcą pobawić się nieco wcześniej, bo w sobotni wieczór. Czołowe nazwiska polskiej sceny muzycznej spotkają się tuż przed sylwestrem, by wspólnie zagrać i zaśpiewać najpopularniejsze utwory w zaskakujących aranżacjach. Widzowie mogą liczyć na prawdziwy mix gatunków muzycznych.Na jednej imprezie pojawią się zarówno doświadczeni artyści, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Swoje interpretacje największych przebojów zaprezentują: Małgorzata Ostrowska, Mery Spolsky, Natalia Szroeder, Alicja Majewska, IGO, Błażej Król, Rubens, Grubson, Bartek Królik, Wojtek Łozowski, WaluśKraksaKryzys i Wiktor Dyduła. Gościnnie wystąpi Janusz Panasewicz. Artyści w przeróżnych konfiguracjach przedstawią nieznane dotąd aranżacje utworów m.in. Lady Pank, Maanamu czy Kombi. Specjalnie dla miłośników zagranicznej muzyki, artyści zaśpiewają hity Rihanny, Davida Bowiego czy Beatelsów.Jakość muzyczną wydarzenia zagwarantuje Kuba Galiński, ceniony producent muzyczny, znany m.in. ze współpracy z Dawidem Podsiadłą i sanah. Nad przebiegiem tego przedsylwestrowego spotkania czuwać będą gospodarze - Marcin Prokop i Wojtek Łozowski.Show "Nie idziemy na sylwestra" w sobotę (30 grudnia) o godz. 20:00 w TVN.