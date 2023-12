Epicka produkcja "Rebel Moon" debiutuje w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Rebel Moon - część pierwsza: dziecko Ognia" debiutuje na Netflixie

• To historia bohaterskich buntowników w reżyserii Zacka Snydera. Widowisko wprowadza nas do uniwersum na skraju galaktyki, w którym tajemnicza Kora podejmuje walkę przeciwko despotycznemu regentowi Balisariusowi.

Po awaryjnym lądowaniu na księżycu w najdalszych zakątkach wszechświata, Kora (Sofia Boutella), nieznajoma z tajemniczą przeszłością, rozpoczyna nowe życie wśród spokojnej osady rolników. Wkrótce jednak staje się ich jedyną nadzieją na przetrwanie, gdy despotyczny regent Balisarius (Fra Fee) i jego okrutny wysłannik, admirał Noble (Ed Skrein), odkrywają, że rolnicy nieświadomie sprzedali swoje plony Bloodaxes (Cleopatra Coleman i Ray Fisher) - przywódcom zaciekłej grupy powstańców ściganych przez Motherworld. Kora i Gunnar (Michiel Huisman), rolnik o czułym sercu, jednak naiwnie podchodzący do realiów wojny, mają za zadanie znaleźć wojowników, którzy zaryzykują życie w obronie mieszkańców Veldt. Podróżują do różnych światów w poszukiwaniu Bloodaxes, po drodze zbierając małą grupę wojowników, których łączy wspólna potrzeba odkupienia: Kai (Charlie Hunnam), pilot i najemnik; generał Titus (Djimon Hounsou), legendarny dowódca; Nemesis (Bae Doona), mistrzyni miecza; Tarak (Staz Nair), jeniec z królewską przeszłością; i Milius (E. Duffy), bojownik ruchu oporu. Po powrocie na Veldt, Jimmy (głos Anthony'ego Hopkinsa), starożytny zmechanizowany obrońca ukrywający się w skrzydłach, budzi się z nowym celem. Nowo utworzona grupa rewolucjonistów musi nauczyć się ufać sobie nawzajem i walczyć jako jeden zespół, zanim armie Świata Matki (Motherworld) nadejdą, by zniszczyć ich wszystkich.W filmie grają: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam i Anthonym Hopkins jako głos "Jimmy'ego". W rolach głównych występują także Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll.Film Snydera to wizja świata, w której przetrwają tylko najsilniejsi - jak choćby Joanna Jędrzejczyk, była zawodniczka MMA o nadludzkiej sile uderzenia. Sześciokrotna mistrzyni świata, czterokrotna mistrzyni Europy i pięciokrotna mistrzyni Polski w Muay Thai zaangażowała się w promocję "Rebel Moon" i wystąpiła w spocie reklamującym produkcję. Sportsmenka jest łakomym kąskiem zarówno dla Imperium, jak i dla bojowniczej drużyny Kory. Zobaczcie sami, do której drużyny postanawia dołączyć.Premierę "Rebel Moon - część druga: The Scargiver" zaplanowano na 19 kwietnia 2024.