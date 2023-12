Disney+ na styczeń. "Halo", "Spryciarz", "Echo", "Twórca", "Mikrokosmos"

Łukasz Szewczyk

• Styczniowe hity Disney+

SERIALE(od 10 stycznia) to wyczekiwany przez fanów, pięcioodcinkowy serial z uwielbianego uniwersum. Główna bohaterka - Maya Lopez (Alaqua Cox) - wzbudza zainteresowanie Wilsona Fiska (Vincent D'Onofrio), stojącego na czele przestępczego imperium. Gdy los sprowadza ją do domu rodzinnego, musi skonfrontować się z własną rodziną oraz swoim dziedzictwem. W "Echo" występują także Chaske Spencer ("Wild Indian", "Angielka"), Graham Greene ("1883", "Goliath"), Tantoo Cardinal ("Czas Krwawego Księżyca", "Stumptown"), Devery Jacobs ( "Rdzenni i wściekli") Zahn McClarnon ("Strzępy mroku", "Rdzenni i wściekli"), Cody Lightning ("Hej, Viktor!", "Four Sheets to the Wind"). Odcinki serialu wyreżyserowali Sydney Freeland (Navajo) i Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin ("Blackfeet"), Marion Dayre i Sydney Freeland. Współproducentami wykonawczymi są Jennifer L. Booth i Amy Rardin.(od 17 stycznia). Prześmiewczy serial, oparty na powieści "Oliver Twist" Charlesa Dickensa, skupia się na dorosłym, podwójnym życiu słynnego Księcia Złodziei. Akcja serialu toczy się w latach 50. XIX wieku w Australii, w gwarnej kolonii Port Victory. Jack Dawkins, tytułowy Spryciarz, wykorzystuje zręczne dłonie kieszonkowca jako chirurg. Wraz z pojawieniem się Fagina powraca też przeszłość Dawkinsa - ten bowiem kusi go w stronę półświatka. Większym zagrożeniem jednak - dla serca Jacka - jest lady Belle, córka gubernatora, która pragnie zostać pierwszą chirurżką w historii kolonii. To zakręcona opowieść o poszukiwaniu siebie, zdradzie, odkupieniu i miłości - wiodąca przez napady, arcytrudne operacje, przyjęcia i brutalne ulice.Akcja serialu(od 19 stycznia) rozpoczyna się w 1937 roku w Paryżu, wraz z prezentacją przez projektanta swojej pierwszej kolekcji haute couture. W tym czasie projektant miał już za sobą pełną sukcesów karierę w pracowniach w Madrycie i San Sebastián, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację. Jednak projekty wyznaczające trendy w Hiszpanii nie do końca sprawdziły się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż, w którym Chanel, Dior i Givechy były wzorcem haute couture. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy Cristóbal Balenciaga zdefiniował swój styl i ostatecznie stał się jednym z najważniejszych projektantów wszech czasów.Dzięki serialowi(od 24 stycznia) widzowie wkroczą do niewidzianego wcześniej mikroświata, w którym główne role odgrywają charyzmatyczni miniaturowi bohaterowie używający do przetrwania swoich niesamowitych supermocy. Leć przez dżunglę w towarzystwie pszczół storczykowatych. Skocz na bungee z pająkiem w sercu miasta. Walcz z potworami w wiejskim stawie. Najnowsze techniki filmowania i najświeższe ustalenia naukowe odkrywają zaskakujące spektakle i chwytające za serce dramaty, które mają miejsce tuż pod naszym nosem.FILMY(od 17 stycznia). Film (reżysera i współscenarzysty) Garetha Edwardsa to pełen akcji epicki thriller sci-fi, którego fabuła rozgrywa się w przyszłości podczas wojny między ludźmi a sztuczną inteligencją. Joshua (John David Washington), były agent służb specjalnych cierpiący po zniknięciu żony (Gemma Chan), zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego Twórcy, architekta zaawansowanej technologii, który wynalazł tajemniczą broń mogącą zakończyć wojnę... i zniszczyć ludzkość. Joshua z ekipą elitarnych agentów wyrusza za linie wroga, w głąb mroków okupowanego przez siły SI terenu, gdzie odkrywa, że broń, którą ma zniszczyć, to sztuczna inteligencja w ciele dziecka (Madeleine Yuma Voyles).Pozostałe premiery stycznia to m.in.(od 8 stycznia),(od 10 stycznia),(od 12 stycznia),(od 17 stycznia),(od 17 stycznia),(od 24 stycznia).(od 31 stycznia)