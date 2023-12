"Osiem wspaniałych". Serial o nejlepszych tenisistkach świata w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• "Osiem wspaniałaych" to tytuł kolejnej sportowej produkcji Canal+, która opowiada o kończącym się sezonie na tenisowych kortach. Kibice będą mogli zobaczyć kluczowe momenty i najważniejsze zagrania.

• Nie zabraknie także ekskluzywnych wywiadów z najlepszymi zawodniczkami świata oraz członkami sztabów szkoleniowych.

Bohaterkami nowego serialu Canal+ są najlepsze tenisistki świata. "Osiem wspaniałych" to ośmioodcinkowa produkcja, która pozwala spojrzeć na nie z innej niż dotąd perspektywy. Widzowie ujrzą kulisy niesamowitego świata kobiecego tenisa. Nowa produkcja ma pokazać wyzwania, z jakimi mierzą się tenisistki i ich sztaby przez cały morderczy sezon, ale także umożliwić bliższe poznanie najlepszych zawodniczek świata. Ujęcia podczas zajęć na siłowni, na brzegu oceanu czy... podczas wizyty u fryzjera przed otwierającą turniej galą, to i wiele więcej kibice będą mogli obserwować w nowej produkcji Canal+.- powiedział Bartosz Ignacik, współtwórca i szef redakcji tenisowej Canal+.Kibice będą mogli obejrzeć i wysłuchać ekskluzywnych rozmów z takimi legendami jak Chris Evert i Martina Navratilova, które znalazły się w gronie trzech najlepszych tenisistek XX wieku. Swoimi przemyśleniami podzieliła się również Agnieszka Radwańska, triumfatorka WTA Finals z 2015 roku. W serialu znajdą się także fragmenty wyjątkowego wywiadu udzielonego CANAL+ przez Igę Świątek na katamaranie. Polska tenisistka wygrała WTA Finals w wielkim stylu, tracąc w 5 meczach zaledwie 20 gemów. Do tej pory rekord należał do Sereny Williams, która w drodze do tytułu straciła 32 gemy. Iga Świątek nie tylko po raz pierwszy w karierze wygrała WTA Finals, ale dzięki wygranej w Cancun zapewniła sobie powrót na fotel liderki światowego rankingu. Tę drogę obserwowały kamery Canal+.- dodaje Żelisław Żyżyński, współtwórca i dziennikarz Canal+.Bohaterkami pierwszych odcinków będą Jessica Pegula oraz Iga Świątek. Oba odcinki swoją premierę będą mieć już 25 grudnia w Canal+ Online.