Do TVP wrócą Szpakowski, Orłoś, Kulczycki i WOŚP. Nowy szef TVP Sport.

Łukasz Szewczyk

• Gorący okres w Telewizji Polskiej.

W ostatnich dniach obserwujemy spore przetasowania kadrowe w Telewizji Polskiej. Po wymianie władz w mediach publicznych oraz udanego debiutu nowego serwisu informacyjnego , widzowie Telewizji Polskiej mogą spodziewać się kolejnych zmian.Pod koniec piątkowego wydania serwisu "19.30" oficjalnie poinformowano, że nowym szefem kanału TVP Sport został Jakub Kwiatkowski, wieloletni rzecznik prasowy PZPN oraz team menedżer piłkarskiej reprezentacji Polski. Do komentowania wydarzeń sportowych ma wrócić Dariusz Szpakowski.Z kolei Tomasz Sygut, nowy prezes TVP, w liście do pracowników zapowiedział zmiany na kolejne dni. Na antenę ma powrócić "Teleexpress", który ponownie poprowadzi Maciej Orłoś. Powróci także "Panorama", której jednym z prowadzących będzie powracający Jarosław Kulczycki. Za segment informacyjny TVP odpowiadają: Grzegorz Sajór (szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej) oraz Paweł Moskalewicz i Jan Ciszecki (wicedyrektorzy TAI). Szefem nowego serwisu informacyjnego "19.30" został Paweł Płuska.Trwają także pracę mające nad wznowieniem emisji informacyjnego kanału TVP. Do mediów publicznych ma powrócić także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Nowe władze Telewizji Polskiej zapewniają, że nie będzie odpowiedzialności zbiorowej. Jak przekonuje prezes TVP, "każdy pracownik i współpracownik z merytorycznymi kwalifikacjami jest dla TVP na wagę złota".- napisał w liście do pracowników nowy prezes TVP.