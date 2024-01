Canal+ na styczeń. "Chłopi", "Badman", "Wystrzałowe wesele"

Łukasz Szewczyk

• Filmowo-serialowe hity Canal+ na styczeń 2024

"Badman" / Fot. materiały prasowe

FILMWydarzeniem miesiąca będzie premiera polskiego kandydata do Oscara.(od 23 stycznia) to zapierająca dech malarska animacja, której złożoność powstawania nie sposób nie docenić. Cały proces produkcji podzielono na etapy, w których najpierw nakręcono film z udziałem żywych aktorów, a następnie każdy kadr z tego materiału namalowano i zmontowano na nowo. Film ani na chwilę nie pozwala nam oderwać oczu od ekranu. A to wszystko za sprawą malarskiej pasji Doroty Kobieli Welchman, która ożywia dzieła polskich mistrzów takich jak Władysław Ślewiński czy Józef Chełmoński. Muzyka, za którą odpowiada L.U.C. i RB Film Orchestra z gościnnym udziałem m.in. Kayah i sceny, w których gra ona główną rolę to jeden z najmocniejszych i najbardziej porywających akcentów w filmie. Historia Jagny Paczesiównej (w tej roli zjawiskowo piękna Kamila Urzędowska), wydanej wbrew swojej woli za mąż za wdowca oraz najbogatszego mężczyznę we wsi, Borynę, a szaleńczo zakochanej w jego żonatym synu Antku wciąż rozpala. Wpleciona w cykl czterech pór roku, odmierzana rytmem kościelnych świąt, wypełniona po brzegi chłopskimi obyczajami, skrząca się feerią barw i niesiona energią muzyki opowieść wyjątkowo mocno zapada w pamięć.(od 1 stycznia). Cedric jest aktorem, ale popularnością cieszy się tylko w swojej rodzinie, i to nie w całej. Wciąż jednak marzy, że los się do niego uśmiechnie i dostanie rolę, która wywinduje go na szczyt. I wiecie, co? Marzenia się spełniają, choć nie każdemu wychodzi to na zdrowie. Na skutek splotu przypadków Cedric dostaje rolę Badmana czyli superbohatera, przy którym Avengersi to stadko nieśmiałych przedszkolaków. Czy to może wypalić? Nie wiadomo, bo niedoszły gwiazdor pierwszego dnia zdjęciowego ulega wypadkowi, na skutek którego uwierzy, że naprawdę jest Badmanem. Odziany w kuse rajtuzy i kostium mejdinczajna rusza w świat toczyć bezpardonową walkę ze złem. Z tym, że zło jest prawdziwe, a jego moce, no cóż, nie do końca. Błyskotliwy jak młot Thora i silny jak stryjenka Supermana, nowy superbohater pozamiata przestępczy półświatek.(od 2 stycznia). Felice Lasco powraca po 40 latach do rodzinnego miasta i starej matki. Wiedziony poczuciem winy i tęsknotą, nie zauważa, że dzielnica katakumb, cmentarzysk, nędznych suteren i splątanych uliczek wciąga go jak bagno. Sprzymierzony z walczącym z mafią lokalnym księdzem, niepogodzony z własną mroczną przeszłością mężczyzna szuka w Sanità swojego starego przyjaciela, zapominając o tym, że nostalgia bywa pułapką.(od 4 stycznia). Niewinny romans przybiera mordercze oblicze. Młoda dziewczyna zafascynowana nowopoznanym mężczyzną wybiera się z nim w romantyczny rejs jachtem. Wkrótce ich spokój zakłóca pojawienie się tajemniczej młodej kobiety. Gdy na jaw wychodzą niepokojące sekrety, beztroska podróż zamienia się w krwawą walkę o przetrwanie.Komedia(od 6 stycznia) z Jennifer Lopez. Darcy i Tom kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Zanim jednak padnie sakramentalne "tak", zamieszanie wokół przygotowań do ślubu wyssie z zakochanych resztki entuzjazmu. W rozpaleniu przygasającej namiętności nie pomogą z pewnością utarczki z matką pana młodego, a tym bardziej niespodziewane pojawienie się byłego panny młodej. Gdy wszystko zapowiada nadchodzącą katastrofę, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Na wyspę wtargną uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu. Wyspa leży setki kilometrów od cywilizacji, więc na pomoc służb nie ma co liczyć. W tej sytuacji Darcy i Tom sami muszą stawić czoła gangsterom, by ocalić siebie i swoją ukochaną rodzinkę. W tej sytuacji przysięga "i nie opuszczę cię aż do śmierci" nabierze zupełnie nowego znaczenia.(od 7 stycznia). Kiedy tajemniczy złoczyńca zaczyna grozić Paryżowi czarną magią, do walki z nim staje Marinette, nieśmiała nastolatka przemieniona w superbohaterkę - Biedronkę. Ucząc się nowych mocy i próbując pogodzić niebezpieczną misję z obowiązkami w domu i szkole, dziewczyna łączy siły z charyzmatycznym obrońcą sprawiedliwości - Czarnym Kotem. Marinette nie wie jednak, że pod maską bohatera ukrywa się Adrien, jej kolega z klasy, w którym od dawna jest zakochana. Kiedy sekrety Biedronki i Czarnego Kota połączą się, a serca zaczną bić jednym rytmem, niezwykły duet zjednoczy się, by pokonać Władcę Ciem i ocalić miasto. Tak rozpocznie się przygoda, która zabierze młodych bohaterów w niezwykłą podróż od podziemnych katakumb Paryża po sięgający nieba szczyt Wieży Eiffla i pokaże, że największą siłą i bronią może być prawdziwa miłość.(od 9 stycznia). To mistrzowski true crime o kobiecie, która z narażeniem życia docieka prawdy, rzucając wyzwanie patriarchalnej zmowie. Ebrahimi zagrała dziennikarkę tropiącą seryjnego zabójcę pracownic seksualnych w świętym irańskim mieście Meszhed (zbrodnie w Meszhedzie wydarzyły się naprawdę - zginęło szesnaście kobiet). Religijni przywódcy, policja i media nie kryją cichego podziwu dla fanatyka, który "czyści" ulice z zepsucia i grzechu. Bohaterka ma więc przeciwko sobie nie tylko mordercę, ale także drapieżników w mundurach i na stanowiskach, dla których życie kobiet - w tym jej własne - nie ma żadnej wartości. Świat Holy Spider jest jak zastawiona na nie lepka pajęczyna.(od 11 stycznia). Policyjny detektyw cierpi na nieuleczalną chorobę nowotworową. Kiedy nic już mu nie pozostaje, zawiera umowę ze swoim informatorem. Detektyw ma zginąć w czasie policyjnej akcji, aby jego rodzina otrzymała wysokie odszkodowanie, którego potrzebuje.(od 13 stycznia). Judith prowadzi podwójne życie przemieszczając się między Szwajcarią a Francją. W Szwajcarii mieszka z Abdelem, z którym wychowuje córkę; we Francji jest związana z Melvilem, z którym ma dwóch starszych synów. Stopniowo krucha równowaga oparta na tajemnicach, kłamstwach i ciągłych podróżach zaczyna niebezpiecznie wymykać się spod kontroli. Judith postanawia mimo wszystko brnąć w to dalej, chociaż oznacza to przyprawiającą o zawrót głowy eskalację zdarzeń.(od 18 stycznia). Amsterdam. Były agent specjalny desperacko próbuje uratować córkę swojego przyjaciela z rąk szefa przestępczego podziemia. Tętniący adrenaliną film sensacyjny. W głównej roli występuje słynny kick-boxer Rico Verhoeven. Jego adwersarza odgrywa Frank Grillo, aktor znany m.in. z serii "Noc oczyszczenia" oraz produkcji Marvela.(od 20 stycznia). Dwie siostry wpadają na genialny pomysł. Gdy okazuje się, że ich kapryśna krewna jest śmiertelnie chora, kobiety planują wkupić się w jej łaski. Wszystko po to, by odziedziczyć jej wielką posiadłość. Jednak ich plan zaczyna się komplikować gdy odkrywają, że pozostała część rodziny ma równie chciwe i podstępne myśli.SERIAL(od 2 stycznia). Sam Wazowski i Kelly Duff, po długich ośmiu miesiącach rozłąki, spotykają się ponownie w trakcie akcji, w której udając druhny na weselu, mają rozwiązać zagadkę morderstwa. To spotkanie to początek nowej serii śledztw rozwiązywanych przez tę pozornie jedną z najbardziej niedobranych par śledczych w trzeciej odsłonie ich przygód.(od 17 stycznia) to francuska produkcja Canal+. ISS, międzynarodowa stacja kosmiczna, traci łączność w trakcie misji i nie ma z nią kontaktu. Naziemna załoga pracująca w kazachskim Bajkonurze wzywa na pomoc posiłki. W tym samym czasie na dachu opuszczonego budynku na pustyni, policja odkrywa ciało pozbawione głowy i pokryte woskiem. Identyfikacja nie pozostawia wątpliwości - ciało należy do amerykańskiego astronauty, który w tej chwili powinien znajdować się w dalekim kosmosie na misji ISS. Francuska astronautka, Anna Zarathi, usunięta wcześniej z programu oraz kazachski detektyw, Isaak Turgun, łączą siły by rozwiązać ten zaskakujący paradoks...(od 3 stycznia, Ale kino+). W przeszłości Reyka zostaje uprowadzona przez psychopatycznego farmera. Wydarzenie to całkowicie zmienia losy dziewczyny. Po latach walki z traumą Reyka rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstw na plantacjach trzciny cukrowej.(od 7 stycznia). Kiedy umiera matriarchini Brita Nelihanka, która przez długi czas rządziła pustkowiami na północy, krewni zbierają się, aby podzielić spadek. Testament kryje jednak wiele niespodzianek, a wkrótce rodzina zostaje uwikłana w walkę o władzę.DOKUMENT(od 2 stycznia) to sześcioodcinkowa seria eksplorująca tematy seksualności, płci, nagości i ich społecznej akceptacji w szczery i bardzo bezpośredni sposób. Różne kraje i odmienne kultury z całego świata. Ponad 100 intymnych wywiadów z kobietami, mężczyznami i osobami niebinarnymi. W jaki sposób płeć wpływa na nasze życie? Czy ludzka seksualność i nagość przestały być tematami tabu? Co się w tej kwestii zmienia i dlaczego? Czy świat wirtualny jest zagrożeniem dla bliskości i realnych związków? Autorki serii przemierzyły cztery kontynenty, by porozmawiać o tym z osobami w różnym wieku, z rodzinami i singlami, z kobietami, mężczyznami, osobami trans i niebinarnymi.(od 15 stycznia). Pokazywany i nagradzany na wielu światowych festiwalach film to przejmująca historia ucieczki całej rodziny dysydentów z Korei Północnej, z kraju, z którego ucieczka jest praktycznie niemożliwa, a jej próba bezlitośnie karana. Pięcioosobowa rodzina Ro - w tym małe dzieci i starsza babcia - dzięki pomocy pastora Seungeuna Kima wyrusza w niebezpieczną podróż przez rzekę Jalu i chińskie góry, a następnie szuka schronienia w Tajlandii. Soyeon Lee za wszelką cenę próbuje wydostać syna z Korei Północnej i sprowadzić go do Korei Południowej, w której sama mieszka. Ucieczka z ojczyzny obarczona jest jednak niebezpieczeństwem. Grozi surową karą, a nawet egzekucją w przypadku złapania oraz potencjalnym wyzyskiem ze strony pozbawionych skrupułów pośredników.(od 29 stycznia). Dokument przedstawia jak bogate życie wielu gatunków toczy się wokół jednego dębu. Za scenariusz odpowiadają Michel Seydoux i Michel Fessler. Dawno, dawno temu był sobie liczący dwieście dziesięć lat dąb, który był filarem swojego królestwa... Ten widowiskowy film przygodowy ma niezwykłą obsadę: wiewiórki, chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych, sójki, mrówki, myszy polne... Cały ten mały, tętniący życiem, brzęczący i cudowny wszechświat zależy od owego majestatycznego drzewa, od korzeni aż po gałęzie, czerpiąc z niego pożywienie, schronienie i ochronę. Poetycka oda do życia, w którym głos zabiera wyłącznie natura.