Turniej Czterech Skoczni w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Przed kibicami najbardziej prestiżowy cykl w Pucharze Świata, czyli Turniej Czterech Skoczni.

• Od 28 grudnia do 6 stycznia TVN, Eurosport 1 i Player pokażą wszystkie konkursy.

• Kwalifikacje będą transmitowane w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Turniej Czterech Skoczni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu fanów skoków narciarskich. Rywalizacja na skoczniach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen przynosiła w ostatnich latach wiele radości polskim kibicom. Turniej trzykrotnie wygrywał Kamil Stoch, raz Dawid Kubacki, a w ubiegłym sezonie w pierwszej piątce znalazło się aż trzech biało-czerwonych. Po nieudanym początku Pucharu Świata polscy skoczkowie będą mieli więc okazję do przełamania się na skoczniach, na których często prezentowali się znakomicie.Już 28 grudnia w Oberstdorfie rozegrane zostaną kwalifikacje do konkursu, który zaplanowany jest dzień później. W Sylwestra zobaczymy kwalifikacje w Ga-Pa, gdzie rozegrany zostanie także konkurs noworoczny. W odróżnieniu od ubiegłych lat po konkursach w Niemczech nie będzie dnia przerwy - kwalifikacje w Innsbrucku odbędą się 2 stycznia, a dzień później na Bergisel rozpocznie się trzeci konkurs TCS. Wielki finał zaplanowany jest na 6 stycznia w Bischofshofen. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje. TVN pokaże na żywo wszystkie konkursy. W Eurosporcie 1 dodatkowo relacjonowane będą kwalifikacje rozgrywane w systemie KO.Cały turniej skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut. Studio TVN realizowane będzie w Niemczech i Austrii, gdzie gośćmi Sebastiana Szczęsnego i Damiana Michałowskiego będą Magdalena Pałasz i Jakub Kot. Eksperci TVN pojawią się również na antenie Eurosportu 1 podczas studiów przy kwalifikacjach. Reporterem podczas Turnieju Czterech Skoczni będzie Kacper Merk.Plan transmisji Turnieju Czterech Skoczni:Czwartek (28 grudnia):• godz. 15:30, Oberstdorf, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)Piątek (29 grudnia):• godz. 16:50, Oberstdorf, konkurs (TVN, Eurosport 1 i Player)Niedziela (31 grudnia):• godz. 13:00, Garmisch-Partenkirchen, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)Poniedziałek (1 stycznia):• godz. 13:30, Garmisch-Partenkirchen, konkurs (TVN, Eurosport 1 i Player)Wtorek (2 stycznia):• godz. 12:45, Innsbruck, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)Środa (3 stycznia):• godz. 13:10, Innsbruck, konkurs (TVN, Eurosport 1 i Player)Piątek (5 stycznia):• godz. 15:45, Bischofshofen, kwalifikacje (Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze)Sobota 6 stycznia)• godz. 15:55, Bischofshofen, konkurs (TVN, Eurosport 1 i Player)Na przełomie grudnia i stycznia anteny Eurosportu pokażą również inne sporty zimowe na czele z prestiżowym Tour de Ski, który skomentują Tomasz Jaroński i Tomasz Sikora. Nie zabraknie również transmisji z Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Ciekawie zapowiadają się m.in. zaplanowany na 28 grudnia gigant w Lienz oraz gigant w Kranjskiej Gorze (6 stycznia) z udziałem Maryny Gąsienicy-Daniel i Magdaleny Łuczak.Najważniejsze informacje dotyczące sezonu zimowego, artykuły, wywiady i materiały wideo są publikowane na stronie eurosport.pl, a także w mediach społecznościowych kanału.