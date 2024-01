Sylwester z legendranym trio w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Zientarski powracają, by poprowadzić sylwestrowy program i przywitać wspólnie nowy rok w Radiu Pogoda.

Wojciech Pijanowski, Włodzimierz Zientarski i Krzysztof Szewczyk w Radiu Pogoda / Fot. Radio Pogoda

Po ponad 35 latach słynni polscy prowadzący telewizyjni znowu razem. Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Zientarski - autorzy i gospodarze kultowego programu rozrywkowego "Jarmark" poprowadzą wieczór sylwestrowy w Radiu Pogoda. Audycja "Sylwester z Radiem Pogoda" wystartuje o godz. 20:00 i skończy się w nowym roku. Przez ponad cztery godziny na antenie będą królować "sport, muzyka oraz gry". Nie zabraknie wspomnień z legendarnego "Jarmarku", najpiękniejszych melodii i zabawnych anegdot."Jarmark" to pierwszy telewizyjny program rozrywkowy epoki PRL, który nawiązywał do zachodnich wzorców. Ukazywał się w latach 1983-1986 i bił rekordy popularności. Stanowił "okno na świat" w szarych czasach dopiero zakończonego stanu wojennego. Audycja była emitowana raz w tygodniu, najpierw w poniedziałki, a później w piątki w TVP2. Realizowano ją na żywo i nie rejestrowano, dlatego do dziś nie zachował się żaden z odcinków.