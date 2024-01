"Fabryka lalek" od stycznia na Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• W styczniu 2024 roku na antenie telewizji Epic Drama zadebiutuje "Fabryka lalek"

• Historia skupia się na losach sióstr bliźniaczek Rose i Iris. Marząca o karierze malarki Iris szybko wpada w niebezpieczną sieć obsesji i zdrady.

• Serial oparty na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa brytyjskiej pisarki Elizabeth Mcneal.

Londyn, rok 1851. Iris zarabia na życie malując lalki u boku swojej siostry bliźniaczki Rose, ale marzy o zostaniu artystką. Nocami maluje, doskonaląc swoje rzemiosło. Silas jest taksydermistą i posiada sklep ze swoimi dziełami. Ma nadzieję, że pewnego dnia znajdzie tak wyjątkowy okaz, że przyniesie mu to sławę. Z kolei Louis, malarz i członek Bractwa Prerafaelitów, poszukuje swojej kolejnej muzy.Te trzy zupełnie różne światy zderzają się w mieście niecierpliwie oczekującym na Wielką Wystawę. Iris otrzymuje możliwość ucieczki i rozpoczęcia nowego życia. Aby to zrobić, musi porzucić siostrę, poświęcić swoją reputację i wyruszyć w nieznane. Horyzonty Iris coraz bardziej się poszerzają, a ona sama zaczyna kwestionowac patriarchalne przekonania, odkrywać swoją seksualność i doświadczać rzeczy, o których zawsze marzyła. Jednak wraz z nowo odkrytą niezależnością pojawia się także jej mroczna strona."Fabryka lalek" to trzymający w napięciu dramat historyczny ze współczesnymi akcentami, a także przejmująca opowieść o miłości, sztuce, wolności - i o tym, co dzieje się, gdy kobieta odważy się sięgnąć po swoje w świecie, który wolałby ją zabić, niż jej na to pozwolić.Na ekranie zobaczymy: Esmé Creed-Miles jako Iris, Éanna Hardwicke jako Silas, Mirren Mack jako Rose i George Webster jako Louis. W rolach drugoplanowych pojawią się: Pippa Haywood, Sharlene Whyte, debiutant Reece Kenwyne-Mpudzi, Freddy Carter, Saoirse Monica Jackson, Laurie Kynaston, Jim Caesar, Akshay Khanna, Aysha Kala i Nell Hudson.Scenarzystkami serialu są Charley Miles oraz Elizabeth Macneal, która pełni również funkcję producentki wykonawczej. Sacha Polak jest reżyserką czterech odcinków, a Cathy Brady wyreżyserowała 4. i 5. odcinek. Producentką serialu jest Suzanne McAuley, a kierownikiem obsady - Julie Harkin.Premiera serialu "Fabryka lalek" odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia o 21:30 na kanale Epic Drama. Emisja kolejnych odcinków w poniedziałki o tej samej porze.