Nowi reporterzy w Radiu Zet

Łukasz Szewczyk

• Od początku stycznia 2024 roku Radio ZET ma dwóch nowych reporterów.

• Mateusz Kasiak został reporterem w Lublinie, a Michał Makowski w Warszawie.

Mateusz Kasiak to dziennikarz z dwunastoletnim doświadczeniem. Do 2023 roku przez ponad siedem lat pracował w dziale informacji Radia Eska w Lublinie. Jako dziennikarz współpracował również z portalem eska.pl, Poradnikiem Zdrowie, Radiem Plus Lublin, Radiem VOX FM, Eską Rock oraz Radiem Super Nova. W przeszłości był związany m.in. z telewizją Nova TV, Radiem eR i Wirtualną Polską. Jest dwukrotnym laureatem nagrody w ogólnopolskim konkursie Dziennikarz Medyczny Roku w 2021 i 2022 roku. W 2018 roku zdobył Akademicki Laur Dziennikarski w kategorii "Aklaud Młodych". Został wyróżniony tytułem Młodego Ambasadora Lublina w 2017 roku. Jest laureatem Nagrody im. Piotra Mroczyka 2017.Po ponad rocznej przerwie wraca do Radia ZET Michał Makowski. Był reporterem stacji w latach 2021-2022. Wcześniej pracował w Polskim Radiu Łódź (2019-2021) i Radiu Eska Łódź (2018-2019). W czasach studenckich był związany ze Studenckim Radiem Żak Politechniki Łódzkiej, gdzie pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego ds. programowych.