Premiera piątego sezony "The Voice Senior" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Na antenę wraca popularny talent show telewizyjnej Dwójki.

• Od soboty (6 stycznia) widzowie będą mogli oglądać premierowe odcinki piątej edycji talent show z udziałem muzykalnych seniorów.

Siedem tygodni wspaniałej muzyki, nieskrywanych radości i wyjątkowych, życiowych historii - to wszystko czeka widzów, którzy już od 6 stycznia, w sobotnie wieczory, będą oglądać najnowszą odsłonę "The Voice Senior". Wielu uczestnikom programu muzyka towarzyszy od najmłodszych lat, ale nie brakuje też tych, którzy w muzyce zakochali się zaledwie kilka lat temu. Bez względu na muzyczny staż, ich wokalny talent wielokrotnie zaskoczy wszystkich w trakcie czterech etapów programu.Podczas Przesłuchań w Ciemno na scenie wystąpi ponad 40 rozśpiewanych seniorek i seniorów, którzy swoim głosem spróbują przekonać do siebie trenerów programu: Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską, Tomasza Szczepanika oraz debiutującą w roli mentorki Halinę Frąckowiak.W drugim etapie - Nokaucie, na scenie zaprezentuje się sześcioro uczestników z drużyny każdego trenera. Spośród nich każdy mentor wyłoni czworo półfinalistów, którzy ponownie zaśpiewają największe polskie i zagraniczne przeboje.Po trzecim etapie poznamy dwoje finalistów z drużyny każdego trenera, a zwyciężczynię lub zwycięzcę piątej odsłony programu, wybiorą w wielkim finale widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.- mówi o nowych uczestnikach Alicja Węgorzewska, która w obrotowym fotelu "The Voice Senior" zasiada po raz drugi. -- stwierdziła po pierwszych dniach nagraniowych Halina Frąckowiak.Przypomnijmy, że do piątej edycji "The Voice Senior" wróciła Marta Manowska. Razem z Rafałem Brzozowskim będą czuwać nad komfortem rozśpiewanych seniorów i przybliżą widzom historie ich życia.Piąta edycja "The Voice Senior" w każdą sobotę od 6 stycznia 2024 roku o godzinie 20:00 w TVP2.