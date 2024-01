Canal+ kręci drugi sezon polskiego serialu "Klangor"

Łukasz Szewczyk

W drugim sezonie postaci kobiece będą pierwszoplanowymi. W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Orłów Małgorzatę oraz znaną z pierwszego sezonu Magdalenę Czerwińską. Resztę bohaterów ujawnimy wkrótce.- mówi Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.Za nową odsłonę KLANGORU odpowiadają twórcy pierwszego sezonu - reżyser Łukasz Kośmicki, scenarzyści Kacper Wysocki oraz nowy na pokładzie współscenarzysta Kirk Kjeldsen, autor powieści "The Depths", która znalazła się w zbiorze New Jersey Star-Ledger's 10 Best Books of 2018 list. Za zdjęcia odpowiadają Witold Płóciennik i Piotr Niemyjski. Producentami są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman z CANAL+ oraz Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł z Opus TV.Premiera drugiego sezonu "Klangoru" w 2025 r. w Canal+ Online i na Canal+ Premium.