Sportowy serial dokumentalny "Legia. Do końca" od lutego na Prime Video (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Po sukcesie pierwszego polskiego filmu dokumentalnego "Lewandowski - Nieznany" Amazon Prime ogłosił premierę kolejnej lokalnej produkcji sportowej - "Legia. Do końca".

• Nowy serial dokumentalny o największym polskim klubie, pokazujący z bliska piłkarzy, osoby zarządzające klubem, pracowników i kibiców z nim związanych.

"Legia. Do końca" zaprasza widzów do świata pełnego emocji, ambicji i walki o najwyższe trofea. Sześcioodcinkowy serial koncentruje się na pełnym wyzwań sezonie 2022/2023 - czasie odrodzenia i powrotu Legii po trudnym w historii klubu sezonie 2021/2022. Dokument ukazuje euforię po spektakularnych zwycięstwach, emocje po przegranych meczach, jak również przełamywanie kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu.Dokument to unikatowa okazja, by przyjrzeć się z bliska zawodnikom oraz sztabowi trenerskiemu stołecznego klubu. "Legia. Do końca" - to trener Kosta Runjaić w swoim pierwszym sezonie w Warszawie. To bramki zdobywane przez Josue. To kuchnia ligowych transferów i trudów zarządzania zespołem, w którym presja zwycięstw i trofeów zawsze jest ogromna.Produkcja daje również szansę poznać czołowe postaci Legii, nie tylko poprzez pełnione funkcje w klubie, ale przede wszystkim jako mężów, ojców, kumpli, którzy uchylają drzwi do życia prywatnego udowadniając, że sport to ludzie, za którymi stoją nieopowiedziane dotąd historie."Legia. Do końca" otwiera drzwi do codziennego życia klubu - bez scenariusza i charakteryzacji. Wydarzenia ukazane w produkcji osadzone są w środowisku, w którym decyzje podejmowane są w ułamku sekundy i analizowane przez miliony ludzi w całym kraju. Zarejestrowana w ciągu 11 miesięcy opowieść zabiera widzów w miejsca, do których dotąd nie mieli dostępu. Piłkarska szatnia, sale odpraw, gabinety prezesa klubu, trenera, dyrektora sportowego - to tutaj dziesiątki osób każdego dnia pracują na sukces klubu piłkarskiego, zmagając się z wyzwaniami, budując relacje, przeżywając skrajne emocje. Widzowie są wszędzie tam, gdzie dzieje się prawdziwe życie klubu - pełne emocji i trudnych decyzji, w walce o sukces sportowy.Producentem serialu jest firma Rochstar. Reżyserzy to Agata Lipnicka-Boszko i Grzegorz Jankowski. Lipnicka-Boszko pełniła również funkcję producenta merytorycznego. Autorką scenariusza jest Julia Zabojszcz, a producentką wykonawczą Agata Biedrzycka. Nadzór produkcyjny pełni Dobrosława Snarska-Pełka, a nadzór merytoryczny i kreatywny Rinke Rooijens.Trzy pierwsze odcinki dokumentu (z zaplanowanych sześciu) zadebiutują już 2 lutego 2024 roku, a pozostałe pojawią się tydzień później - 9 lutego. Serial będzie dostępny dla polskich klientów Prime Video wyłącznie w serwisie w ramach subskrypcji.W 2024 roku na Prime Video zadebiutuje więcej produkcji własnych o tematyce sportowej, w tym między innymi pełnometrażowy dokument o ikonie polskiej piłki, byłym kapitanie reprezentacji Polski - Jakubie Błaszczykowskim oraz sześcioodcinkowy serial poświęcony polskiej drużynie skoczków narciarskich.