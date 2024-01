Drugi sezon serialu "Przekręt" w AMC

Łukasz Szewczyk

• Kontynuacja serialu inspirowanego kultowym filmem

"Przekręt" to komediodramat kryminalny zainspirowany kultowym filmem Guya Ritchiegoo tym samym tytule. Opowiada historię grupy przyjaciół, którzy decydują się wziąć udziałw napadzie zmieniającym ich życie o 180 stopni.W 2. sezonie gang Hillów wyjeżdża do słonecznej Hiszpanii, jednak to, co miało być zasłużonymi wakacjami, szybko przeradza się w kolejną emocjonującą walkę o uratowanie majątku i życia. Niebawem po osiedleniu się w nadmorskim miasteczku San Toledo, grupa wpada na trop lokalnego bossa i tym samym zostaje zmuszona do współpracy z nim. Samo przetrwanie będzie wymagało od naszych bohaterów nie lada umiejętności i odwagi, ale przechytrzenie wrogów i przejęcie miasta na własność? Tylko Hillowie są na tyle sprytnii szaleni, by tego dokonać.Rupert Grint, znany szerokiej publiczności jako Ron Weasley z serii filmów o przygodach Harry'ego Pottera, powraca w 2. sezonie serialu "Przekręt" jako niezwykle elegancki Charlie Cavendish-Scott. Na ekranie towarzyszą mu Luke Pasqualino jako Albert Hill, Lucien Laviscount w roli Billy'ego Ayresa, Dougray Scott wcielający się w postać Vica Hilla, Phoebe Dynevor jako Lotti Mott i Juliet Aubrey grająca Lily Hill.W 2. sezonie zobaczymy także hiszpańskich aktorów, między innymi Úrsulę Corberó ("Dom z papieru"), Hovika Keuchkeriana ("Assassin's Creed", "Nocny recepcjonista") i Tristana Ulloę ("Kokainowe wybrzeże").Premiera serialu "Przekręt 2" w czwartek 11 stycznia o 22:00 na kanale AMC.