Powraca legendarna seria. "Planeta Ziemia III" od lutego w BBC Earth

Łukasz Szewczyk

• Sir David Attenborough przedstawia najnowszą serię przyrodniczą "Planeta Ziemia III",

która w ośmiu pioniersko zrealizowanych technologicznie odcinkach zabierze nas w podróż

po najdalszych zakątkach globu.

• Widownia odkryje jedne z najbardziej fascynujących gatunków na świecie, których historie bywają dramatyczne, ekscytujące, zabawne, czasem łamiące serce, ale zawsze pełne nadziei.

Po prawie dwóch dekadach od emisji oryginalnej serii "Planeta Ziemia" i po siedmiu latachod wyróżnionej nagrodami Emmy i BAFTA kontynuacji, powraca wyczekiwany program przyrodniczy wyprodukowany przez legendarny już oddział BBC Studios Natural History Unit. Tym razem jeszcze mocniej twórcy i twórczynie serii akcentują fakt, że w historii Ziemi osiągnęliśmy punkt krytyczny, a świat przyrody uległ większym przeobrażeniom na przestrzeni ostatnich kilku dekad niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiany te są odczuwalne w każdym ekosystemie i dotykają niezliczonej liczby stworzeń, z którymi dzielimy planetę. Seria ukazuje rosnącą potrzebę ochrony i odbudowy przyrody. W ostatnim odcinku widzowie poznają inspirujące osoby będące twarzą zmiany i ratunku dla Ziemi. To ludzie z różnych zakątków świata, którzy z zaangażowaniem narażają swoje życie, aby chronić Planetę.- zapewnia Sir David Attenborough.Kręcona przez prawie pięć lat "Planeta Ziemia III" wykorzystuje pionierską technologię filmową,aby odsłonić przed nami największe cuda życia na Ziemi. Lekkie drony, superszybkie kamery i zdalnie sterowane głębinowe łodzie podwodne zabiorą widzów w spektakularne, nieznane dotąd krajobrazy, od najodleglejszych dżungli po najgłębsze oceany, od najciemniejszych jaskiń po najgorętsze z pustyń.W pierwszym odcinku serii Sir David Attenborough przygląda się wybrzeżom - niebezpiecznym pograniczom rządzonym przez potężne siły, gdzie zwierzęta walczą o przetrwanie wśród nieustannych zmian. Przyciągają one również przybyszów z dalszych zakątków świata, w tym wala biskajskijskiego południowego (waleń południowy), który osiąga cel swojej podróży niedaleko półwyspu Valdés w Argentynie. Ten rzadki gatunek po raz pierwszy został sfilmowany tak, że możemy obserwować świat z jego perspektywy. Wybrzeża to też nieprzewidywalne sztormy i podnoszenie się poziomu mórz, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi mieszkających w ich pobliżu, czyli dla prawie 40% światowej populacji."Planeta Ziemia III" to seria ośmiu sześćdziesięciominutowych odcinków wyprodukowana przez BBC Studios Natural History Unit i zrealizowana w koprodukcji z BBC America, ZDF i France Televisions oraz we współpracy z The Open University dla BBC. Producentem wykonawczym jest Mike Gunton, a producentem serii Matt Brandon.Pierwszy odcinek będzie można oglądać w niedzielę 4 lutego o godz. 11:00 lub o 21:00 na kanale BBC Earth. Kolejne odcinki emitowane będą co tydzień o tych samych porach.