Canal+ zapowiada nowe seriale. "Prosta sprawa", "Algorytm miłości", "Kiedy Ślub?", "The Office PL 4"

Łukasz Szewczyk

• Canal+ ogłosił listę nowych seriali

• Wśród propozycji m.in. "Kiedy Ślub?", "Algorytm miłości", "Prosta sprawa", "Czarne stokrotki", "Scar", "Klangor 2", "Minuta ciszy 2", "The Office PL 4"

(premiera 9 lutego)Słodko-gorzka komedia o współczesnych związkach, problemach millenialsów, którzy mają prawo być jeszcze niepoukładani życiowo, zawodowo, na rozstajach związkowych, nie wiedząc, co dokładnie chcą robić. Kiedy ślub, kiedy dzieci, kiedy przestaniecie się wygłupiać? To pytania, które prędzej czy później padną w życiu wszystkich wchodzących w dorosłość. Serial opowiada historię pozornie idealnej pary, która razem przeżyła najpiękniejsze chwile, a dziś... postanawia się rozstać.Obsada: Maria Dębska, Eryk Kulm jr, Maciej Musiał, Magdalena Popławska, Masza Wągrocka, Kamil Szeptycki, Kamila Urzędowska.(początek 2024 roku)Satyryczny i groteskowy serial komediowy osadzony w świecie bikini reality show. Uczestnicy (reprezentujący różne typy osobowości) podejmą się zadań stanowiących parodię wyzwań z najpopularniejszych programów takich jak "Hotel Paradise", "Too Hot To Handle" czy "Naked Attraction".(wiosna 2024)Honorowy dług, który trzeba spłacić za wszelką cenę. Opowieść o bezimiennym bohaterze szukającym sprawiedliwości, który wpada w sam środek mafijnych pojedynków w Karkonoszach. Serial oparty na bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza.Obsada: Mateusz Damięcki, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Mateusz Kmiecik, Mateusz Więcławek, Iza Kuna, Weronika Humaj, Ivan Franek(jesień 2024)Nadchodzi 4 sezon "The Office PL". Niewątpliwą zaletą produkcji jest polski scenariusz oparty o aktualne niuanse, żarty i rodzime poczucie humoru, których nie zabraknie również w kontynuacji.Obsada: Piotr Polak, Vanessa Alexander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Rafał Kowalski(jesień 2024)To opowieść o kobiecie próbującej ocalić przyszłość swojej córki, która zniknęła uprowadzając grupę dzieci z przedszkola. Bohaterka musi zmierzyć się z własną przeszłością i traumami, historią, która łączy czasy, światy i pokolenia. Niesamowity, pozornie opuszczony podziemny świat Wałbrzycha oraz echa historii miasta z II wojny światowej staną się kluczem do rozwiązania zagadki.Obsada: Karolina Kominek, Dawid Ogrodnik, Edyta Olszówka, Olaf Lubaszenko, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Tomasz Schuchardt, Piotr Żurawski, Paulina Gałązka, Robert Gonera(2025)Drugi sezon opowiadał będzie nową historię. W produkcji pojawią się bohaterowie znani z pierwszej serii, ale przede wszystkim nowe postacie z nową historią, z dużym naciskiem scenariuszowym na toksyczną męskość, współczesne macierzyństwo i ludzką potrzebę sprawiedliwości.Obsada: Małgorzata Gorol, Magdalena Czerwińska(2025)Kontynuacja konfliktu na skraju życia i śmierci, czyli potyczki lokalnej branży pogrzebowej w Bożej Woli. Powracają bohaterowie Mieczysław Zasada (Robert Więckiewicz) i Jacek Wieczny (Piotr Rogucki).(2024)Irina w wieku 9 lat przeżyła zamach na swoją rodzinę. Z Ukrainy trafiła na gorące południe Hiszpanii. Jej cel to wendeta na wschodnioeuropejskiej mafii działającej w Marbelli, której członkowie zabili jej rodziców i porwali siostrę. Bohaterka, dzięki profesjonalnemu szkoleniu otrzymanego od byłego sierżanta armii, wykorzysta wszystkie swoje zdolności, aby dokonać zemsty. Po drodze spotyka jednak Simóna, utalentowanego programistę, który walczy również ze swoimi demonami.Obsada: Milena Radulovic, Juanlu González, Maciej Stuhr