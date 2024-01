Premierowa zima TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• W zimowej ofercie TVP Kobieta widzowie znajdą premierowe odcinki lubianych seriali, nowości filmowe, a także programy lifestylowe i dokumenty.

W środowym paśmie o godz. 23:50, widzowie TVP Kobieta będą mogli filmy dokumentalne przedstawiające sylwetki znanych kobiet, w tym m.in. "Fridę Kahlo" (10 stycznia) i "Halinę Konopacką" (31 stycznia). Również w środę w programie Marty Manowskiej "Kobiety w drodze" (24 stycznia) TVP Kobieta przypomni wywiad z ocalałą z Auschwitz Lidią Maksymowicz. 21 i 28 lutego wyemitowany zostanie dokument z serii "Matki wojny" poświęcony kobietom, które uciekły z pogrążonej wojną Ukrainy.W poniedziałkowe wieczory około północy antena zaprasza widzów na cykl "Czarna wołga. Kryminalne historie PRL". Od poniedziałku do piątku o godz. 7:00 program "Wszystkie kolory świata" pokaże wyjątkowe miejsca na świecie.W zimowej ofercie TVP Kobieta odnajdziemy wiele interesujących programów lifestylowych, a wśród nich nowość "Kurorty miliarderów". Emisja pierwszego odcinka już 7 stycznia o godz. 18:25. W programie spektakularne widoki i pełen przepychu świat.Specjaliści od najtrudniejszych zabrudzeń i bałaganu służą niejedną dobrą radą jak sprawić, by nasz dom był przykładem czystości i porządku, a wszystko to w programie "Brudne domy" od 2 stycznia do 17 stycznia o godz.17:30.W ofercie TVP Kobieta znajdą się również "Wnętrza z odzysku": emisja w soboty od 13 stycznia o godz.18:30, czyli inspirujący program wnętrzarski dla wszystkich entuzjastów dobrego stylu i smaku. Również w soboty od 10 lutego o godz. 18:30 "Operacja aranżacja", czyli metamorfozy wnętrz przeprowadzone tak, aby stały się jedyne w swoim rodzaju.05 stycznia o godz.6:30 wraz z Edytą Herbuś zwiedzimy Tunezję w programie "Tańcząca ze światem". A jak podróże to i hotele. "Najpiękniejsze hotele świata", czyli podróż dookoła świata po najciekawszych obiektach wypoczynkowych już od 18.01 o godz.17:30.Kolejną propozycją anteny jest program "Zmysłowe randki", który emitowany będzie w czwartki o godz.23:50. To naukowy eksperyment randkowy, w którym bohaterowie szukają prawdziwej miłości, poprzez poznawanie drugiej osoby zmysłami węchu, smaku i dotyku.Serial "Wspaniałe stulecie" antena wyemituje w dwóch codziennych pasmach: o godz. 11:00 i 21:30. Cykl o kulisach nagrywania serialu "Wspaniałe stulecie - Tajemniczy świat" miłośnicy serialu będą mogli obejrzeć w niedzielne poranki o godz. 9:40. Nie zabraknie też premierowych odcinków uwielbianych przez widzów seriali takich jak "Sześć sióstr" (od czwartku do niedzieli godz. 20:30), "Akacjowa 38" (od poniedziałku do środy godz. 20:30), czy "Winnice miłości" (poniedziałek - piątek godz. 18:30).W sobotnie poranki antena pokaże takie serialowe hity jak "Arabela" (kontynuacja z jesieni, 2 odcinki od godz.06:30) i "Siedem życzeń" (od 03.02 w tym samym paśmie), a w niedziele o godz. 17:30 emitowany będzie kultowy serial "Szpital na peryferiach". Z kolei wieczorem w weekendy o godz. 22:30 TVP Kobieta zaprasza na seriale retro: "Kariera Nikodema Dyzmy" i "Tygrysy Europy".Pasmo filmowe TVP Kobieta o godz. 22:20 w poniedziałki zaprasza widzów na komedie romantyczne i tytuły takie jak "Miłość po francusku", "Miłość i turbulencje", "Miłość aż po ślub", "Tydzień na miłość". Wtorki to dzień z kinem polskim i najlepszymi polskimi aktorami w hitach kinowych takich jak "Moje córki krowy", "Dzień świra", "Poszukiwany, poszukiwana" i "Plan B". W Wieczornym paśmie filmowym TVP Kobieta na widzów czeka również "Kogel mogel" (19 stycznia), "Galimatias, czyli Kogel - Mogel II" (26 stycznia), "Żelazna dama" (1 lutego), "Weekend ostatniej szansy" (2 lutego), "Sonata" (6 lutego) i "Niewidzialne" (7 lutego).W soboty rano TVP Kobieta zaprasza na filmy: "Świąteczny bal", "Miłość o smaku cytryny", "Ślub aż po grób" i "Wesele w Hamptons".W okresie walentynkowym na antenie TVP Kobieta zobaczymy specjalnie przygotowane na ten czas filmy. W paśmie o godz. 22:30 w poniedziałek 12 lutego "Powiedz tak", we wtorek 13 lutego "Bo we mnie jest seks", w walentynki 14 lutego aż dwa filmy: "Sabrina" oraz "Czego pragną kobiety" o godz.00:30, w czwartek 15 lutego "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu", a w piątek 16 lutego "Sparowani".Wśród propozycji anteny na zimowy czas znajdą się również programy modowe, a wśród nich m.in. "Trend XXI" wtorki godz.00:00, opowieści o znanych projektantach, w tym m.in. "Christian Dior: Elegancja raju utraconego" 17 stycznia godz.00:30 i "Christian Louboutin - król butów" 7 lutego godz.00:20.Podobnie jak w poprzednich sezonach, dla widzów, którzy nie zdążyli zobaczyć "Pytania na śniadanie" w TVP2, codziennie powtórka tego programu na antenie TVP Kobieta.